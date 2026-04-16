Victoria Beckham habla sobre la ruptura con Brooklyn: “Siempre hemos intentado ser los mejores padres”

En medio de la ruptura familiar que mantiene distanciado a Brooklyn Beckham de sus padres, Victoria Beckham habló por primera vez. En una entrevista con The Wall Street Journal Magazine, la diseñadora de 51 años evitó nombrar a su hijo mayor y se limitó a un mensaje conciliador.

“Creo que siempre hemos amado mucho a nuestros hijos”, declaró Victoria. “Siempre hemos intentado ser los mejores padres que podemos ser. Llevamos más de 30 años en el ojo público, y lo único que siempre hemos intentado es proteger y amar a nuestros hijos. Eso es todo lo que realmente quiero decir al respecto”, expresó.

Sus palabras llegan después de que Brooklyn Beckham, de 25 años, publicara en enero unas explosivas historias de Instagram acusando a sus padres de sabotear su relación con su esposa, Nicola Peltz Beckham, y de difundir “innumerables mentiras”.

¿Qué escribió Brooklyn en sus redes?

El joven escribió entonces que Victoria y David Beckham habían intentado “arruinar sin cesar” su matrimonio por publicidad, que valoraban “los patrocinios por encima de todo” y que su madre “secuestró su baile nupcial” bailando “de forma inapropiada” con él. También aseguró que intentaron “sobornarlo” para ceder los derechos sobre su nombre antes de la boda.

“No quiero reconciliarme con mi familia”, sentenció Brooklyn. “Por primera vez en mi vida me estoy defendiendo”.

David Beckham también reaccionó en enero en CNBC: “Los niños tienen derecho a cometer errores. Así es como aprenden. A veces hay que dejar que los cometan”.

Mientras tanto, versiones encontradas dividen al entorno familiar. Una fuente cercana a David y Victoria aseguró a People que la pareja “les ha pedido repetidamente que se reúnan para seguir adelante”.

Sin embargo, una fuente cercana a Brooklyn lo niega y afirma que los Beckham “tuvieron tiempo de sobra para enmendar el daño, pero en lugar de eso siguieron difundiendo narrativas falsas”.

Mientras tanto, la disputa continúa abierta mientras los seguidores de la conocida familia esperan una pronto reconciliación.

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