Romeo Beckham estrena polémico tatuaje en medio del drama familiar con su hermano Brooklyn

El apellido Beckham continúa encabezando los titulares internacionales por la polémica familiar que protagoniza los integrantes de esta dinastía. La más reciente de las noticias coloca a uno de los hijos de David y Victoria, Romeo Beckham, en el centro de los reflectores tras estrenar un tatuaje en su piel que muchos interpretaron como un ataque directo a su hermano, Brooklyn.

A través de la plataforma de Instagram, el joven de 23 dio una mirada inédita al diseño que porta en su piel en honor a su círculo más cercano, realizado en un estudio de tatuajes con sede en su lugar de residencia, Londres.

La pieza en cuestión se trata de la palabra “Familia” en letra cursiva. El modelo eligió portar este importante recordatorio encima de la cruz y las alas de ángel con las que el modelo ya contaba en la mitad de su nuca.

“Familia @romeobeckham”, escribió el reconocido tatuador encargado de plasmar la petición de Romeo junto a una fotografía en blanco y negro del producto final, tras concluir su sesión.

El homenaje de Romeo Beckham a su núcleo familiar surge a solo unos días de que el periódico The Sun reportara que su hermano Brooklyn modificó el simbólico tatuaje que portaba en honor a su padre, el exfutbolista David Beckham.

Según las imágenes difundidas por el diario británico, el hijo de la vocalista de las ‘Spice Girls’ y el astro del balompié realizó modificaciones a la ilustración original, que consistía en un ancla atravesada por la palabra “dad” (papá) y que en la parte inferior incluía la leyenda “Love you Bust”. Este es el apelativo que usa el exjugador del Machester United para referirse al famoso desde que nació.

En su lugar, Brooklyn habría integrado tres figuras (que hasta ahora permanecen desconocidas), con la finalidad de ocultar la palabra “dad” en el diseño.

A pesar de que no se compartió un comunicado oficial por parte de la familia Beckham, fuentes cercanas al exjugador indicaron que este se encuentra “desconsolado”, pues la acción del joven es la representación física de su descontento. “Se siente como un golpe profundo, incluso después de todo lo que se dijo en su declaración”, se detalló en la nota difundida por Metro UK.

