Reportes revelan que Brooklyn Beckham y Nicola Peltz contemplan adoptar un niño

En un giro que mezcla planes familiares y un alejamiento familiar muy público, Brooklyn Beckham y su esposa, la actriz Nicola Peltz, estarían considerando seriamente la adopción como camino para formar una familia. Esta decisión se da en el contexto de una agria y prolongada disputa con los padres de Brooklyn, las estrellas David y Victoria Beckham, según reveló una fuente cercana a la pareja al medio The Sun.

La idea de criar a un niño que no sea biológicamente suyo no es nueva para la pareja. El mismo amigo indicó que han sostenido “varias conversaciones” sobre el tema y están “completamente de acuerdo” en su deseo de tener hijos, deseando que “al menos uno sea adoptado”.

El motivo trasciende lo personal; apuntan a un gesto solidario: “Ambos saben que provienen de un lugar de privilegio inimaginable y, por lo tanto, desean fervientemente retribuir ofreciendo a un bebé o niño desfavorecido la mejor vida posible“, explicó la fuente.

Este proyecto familiar adquiere una dimensión adicional considerando la reciente transformación física de Nicola Peltz para un papel cinematográfico, que incluyó una significativa pérdida de peso, lo que, según la fuente, hace que un embarazo biológico inmediato parezca “imposible”.

La ruptura familiar

La noticia sobre la posible adopción llega semanas después de que Brooklyn Beckham, de 26 años, lanzara una explosiva declaración en redes sociales, dejando claro que no tiene interés en reconciliarse no solo con sus padres, sino también con sus hermanos Romeo, Cruz y Harper.

En esa publicación, acusó a David y Victoria de intentar socavar su matrimonio y realizó serias acusaciones sobre el comportamiento de su madre durante su boda en 2022.

La fuente señaló que las referencias a la “futura familia” y los “futuros hijos” en esa declaración de Brooklyn fueron “cláusulas muy intencionales”, subrayando sus planes pese al conflicto. Este distanciamiento, que ya supera los ocho meses sin comunicación, ha creado una nueva capa de angustia para los Beckham padres, descritos como “personas muy orientadas a la familia” que “adoran la idea de convertirse en abuelos”.

“Les dolería profundamente no tener un rol en la vida de un futuro nieto”, admitió la fuente, añadiendo con pesar que “la perspectiva de leer sobre un bebé adoptado en Instagram no les hace ni pensarlo, pero, lamentablemente, es una perspectiva muy real”.

Hasta el momento, los representantes de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz no han respondido a las solicitudes de comentario sobre estos reportes. Así, mientras la pareja avanza en su proyecto de expandir su familia a través de la adopción, la fractura con el clan Beckham parece profundizarse, planteando un futuro en el que los lazos sanguíneos y los elegidos podrían quedar en lados opuestos de una misma historia.

