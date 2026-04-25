Nikki Glaser critica con humor a Victoria Beckham: “¿Qué hace falta para que sonrías?”

Durante la 20.ª edición anual de la gala Time100, celebrada el jueves por la noche, la comediante Nikki Glaser dedicó un momento de su monólogo para lanzar una crítica desde el humor a Victoria Beckham, famosa por su característico gesto serio ante las cámaras.

“Una de las personas más impresionantes de la lista es Victoria Beckham, por supuesto”, comenzó Glaser, según se observa en un video publicado por The Hollywood Reporter.

La comediante continúa: “¡Dios mío! Era una estrella del pop mundial, ahora es una diseñadora de moda de renombre. Está casada con David Beckham. Es rica, exitosa, deslumbrante. ¿Qué hace falta para que sonrías? En serio, por favor, sonríe. Eres de los pocos británicos que deberían hacerlo”.

Las cámaras captaron entonces a la diseñadora, quien esbozó una sonrisa forzada, apoyó el codo en la mesa e intentó contener la risa. A su lado, su esposo David Beckham reía abiertamente, disfrutando del momento.

La broma de Glaser llegó en un momento particular para la carrera de Victoria Beckham, quien tiene múltiples motivos para celebrar, entre ellos el lanzamiento de su colección con Gap y la presencia de sus marcas en la Cumbre Time 100.

La gala Time 100 premia a las 100 personas más influyentes del mundo y se lleva a cabo en Nueva York. Además de Victoria Beckham, este año, otras personalidades fueron reconocidas, como Claudia Sheinbaum, el Papa León XIV y celebridades como Hailey Bieber, Ethan Hawke e Hilary Duff.

Tensiones familiares

En los últimos días, la ex Spice Girl atraviesa una situación compleja. Fuentes cercanas a la pareja confirmaron que Victoria y David Beckham mantienen una distancia con su hijo mayor, Brooklyn Beckham, de 27 años, y su esposa, Nicola Peltz.

Diversas fuentes afirman que a principios de mes, allegados a la familia señalaron que Victoria y David se habrían ofrecido a reunirse con Brooklyn y Nicola “en cualquier estado en que se encuentren”, incluso a través de terapeutas o mediadores, con el objetivo de reparar la relación.

En enero, Brooklyn Beckham publicó una declaración contundente en Instagram: “No quiero reconciliarme con mi familia”. En ese mensaje, acusó a sus padres de controlar la narrativa familiar ante la prensa “toda su vida” mediante publicaciones “teatrales” en redes sociales. Afirmó también que la mala relación viene de antes de su boda con Nicola Peltz en 2022, debido a la supuesta aversión de sus padres hacia la actriz.

A pesar de estas acusaciones, Victoria Beckham se refirió a sus hijos durante una reciente entrevista en el programa “Today”. “Siempre damos prioridad a nuestros hijos”, insistió. “Queremos muchísimo a nuestros hijos y siempre nos hemos centrado en protegerlos”.

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