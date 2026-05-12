Ramón Ramírez apuesta por Raúl Jiménez, Julián Quiñones y la “Hormiga” González para la delantera en el Mundial

Con la autoridad que le confiere haber jugado dos Mundiales y ser una de las figuras vivientes en la historia de la selección de México como Ramón Ramírez, aseguró que el técnico Javier Aguirre debería apostar por Raúl Jiménez, Julián Quiñones y Armando “Hormiga” González, como parte de la delantera del Tricolor para el Mundial.

En charla para la edición de “Tiempo Extra” del periódico La Opinión, Ramírez expuso que: “No sé a quién deban bajar, pero yo sí veo a la “Hormiga” González en el Mundial. No quiero dar nombres, pero yo creo que Raúl Jiménez y Julián Quiñones tienen un lugar asegurado y de ahí creo que tendría que haber otro delantero“.

Ramón Ramírez apostó con todo para que el técnico de la selección de México convoque para el Mundial a Armando “Hormiga” González. Crédito: Juan Carlos Cubeyro. | Imago7

En primera instancia, Ramón no quiso dar nombres, pero después expuso que: Sí digo nombres, no es que sea en esas posiciones, pero creo que debe estar la Hormiga, mientras que Santiago Giménez y Germán Berterame, no lo sé”.

El hábil lateral volante por izquierda de la selección de México por espacio de siete años, insistió en que Raúl Jiménez y Julián Quiñones deben estar convocados, mientras que la decisión de las otras opciones de Santiago Giménez, Germán Berterame y Guillermo Martínez deberá ganarse el espacio que resta.

“Repito, entiendo que deben ser Raúl Jiménez y Julián Quiñones los que deben estar. A Raúl no lo baja nadie y Quiñones tampoco por lo que está haciendo en Arabia, quien sin duda está destacando en su equipo, así como la “Hormiga” González”, precisó.

La nueva figura de México

Respecto a la nueva figura de México, como lo fue Jesús Arellano en el Mundial de Francia 1998 y que sorprendió a todo el mundo, Ramón Ramírez destacó que ese papel puede recaer en el jugador de Xolos Gilberto Mora, por sus propias condiciones y que lo ha demostrado en su equipo.

“Pues considero que ese chico de Xolos, Gilberto Mora, creo que él tiene condiciones y las características para lograrlo y sus condiciones de juego. También está el de Chivas, Brian Gutiérrez, quien podría causar una revolución”, expuso.

Contra Corea del Sur, el partido clave

El exmediocampista de Santos Laguna, Chivas, América, Tigres y Chivas USA, aseguró que el partido clave para México en el Mundial será el duelo contra Corea del Sur programado para el próximo 18 de junio en el estadio Guadalajara.

Armando “Hormiga” González es el preferido de Ramón Ramírez para formar parte de la delantera de México. Crédito: Rafael Vadillo | Imago7

“Creo que el encuentro clave en el Mundial será contra Corea del Sur en terreno jalisciense, pues contra Sudáfrica creo que la selección de México debe tener los nervios de acero para sumar en ese juego y también contra Chequia, pero la clave es el partido contra los coreanos”, finalizó.

Seguir leyendo:

– El “Tala” unifica criterios para la titularidad de México en el Mundial

– Ramón Ramírez dice que República Checa es un trompo en la uña para México

– Ramón Ramírez advierte que sería un fracaso para México no llegar a semifinales en la Copa América 2024













,

¿