Prelista oficial de convocados al Tri: Regresa “Memote” y borran a Marcel Ruiz y Charly Rodríguez rumbo al Mundial 2026

La espera terminó. La Selección Mexicana dio a conocer la esperada lista de futbolistas de la Liga MX convocados por Javier Aguirre para encarar la etapa final de preparación rumbo al Mundial 2026, en una convocatoria que mezcla experiencia, juventud y decisiones que ya generan debate.

Luego de un día de retraso, el anuncio oficial llegó este martes, confirmando a los jugadores que formarán parte de los primeros ensayos del Tri antes de la lista definitiva.

Convocados de la Liga MX para la Selección Mexicana

El estratega Javier Aguirre apostó por futbolistas que han tenido regularidad en el Clausura 2026, muchos de ellos provenientes de equipos que no avanzaron a la Liguilla, lo que facilita su integración inmediata al trabajo del combinado nacional.

Entre los nombres más llamativos destacan Guillermo Martínez, Armando González, Kevin Castañeda y Carlos Acevedo, quienes han tenido actuaciones sólidas en sus respectivos clubes.

De acuerdo con la Liga MX, la concentración arrancará el próximo 6 de mayo y tendrá una duración de cinco semanas y media, periodo clave en el que se evaluará a una base de 12 jugadores que perfilan para integrar la lista final del Mundial 2026.

Cabe señalar que en esta convocatoria no figuran jugadores que militan en Europa, ya que se integrarán directamente en la lista definitiva que será entregada a la FIFA el 1 de junio.

Sorpresas y ausencias en la convocatoria del Tri

La lista presentada por Javier Aguirre no estuvo exenta de polémica. Entre las principales sorpresas aparece el regreso de Gilberto Mora, quien vuelve tras superar una lesión y no jugar con el Tri desde noviembre de 2025.

También resalta la inclusión de Guillermo Martínez, quien pese a tener pocos minutos con la selección, logró meterse en la convocatoria.

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En el ataque, surge una de las grandes incógnitas: quién quedará fuera entre Germán Berterame y Santiago Giménez, considerando la presencia de Armando González.

Por otro lado, llaman la atención ausencias importantes como Charly Rodríguez, habitual durante el proceso mundialista, además de Marcel Ruiz, quien no está al cien físicamente. Richard Ledezma también quedó fuera del listado.

Lista completa de convocados y sparrings

Además de los convocados principales, el cuerpo técnico incluyó jugadores como sparrings para fortalecer el grupo de trabajo de cara a los amistosos.

“Cabe señalar que en esta lista aparecen 12 jugadores de Clubes de la Liga MX que, con base en el acuerdo, están considerados para la integración de la lista definitiva de la Copa del Mundo de la FIFA 2026”, se lee en el comunicado de la Selección Mexicana.

Convocados principales:

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Jesús Gallardo (Toluca)

Israel Reyes (América)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Luis Romo (Chivas)

Gil Mora (Tijuana)

Erik Lira (Cruz Azul)

Roberto Alvarado (Chivas)

Armando González (Chivas)

Alexis Vega (Toluca)

Guillermo Martínez (Pumas)

Sparrings:

Óscar García (León)

Luis Rey (Puebla)

Eduardo Águila (Atlético de San Luis)

Jesús Gómez (Tijuana)

Denzell García (Juárez)

Iker Fimbres (Monterrey)

Jairo Torres (Juárez)

Kevin Castañeda (Tijuana)

Todos ellos reportarán en el Centro de Alto Rendimiento a partir del 6 de mayo, siguiendo un modelo similar al utilizado en procesos anteriores.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/uNilEAaMBv — Selección Nacional (@miseleccionmx) April 28, 2026

Partidos amistosos de México antes del Mundial 2026

Como parte de su preparación, la Selección Mexicana disputará tres encuentros amistosos internacionales que servirán para afinar detalles tácticos y medir el nivel del plantel:

México vs Ghana — 22 de mayo en el Estadio Cuauhtémoc, Puebla

México vs Australia — 30 de mayo en el Rose Bowl, California

México vs Serbia — 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez, Toluca



El objetivo: definir la lista final para el Mundial 2026

La Selección Mexicana entra en una fase decisiva de su preparación. Con una base del futbol local ya trabajando, y la incorporación futura de los jugadores europeos, Javier Aguirre tendrá pocas semanas para definir al grupo que buscará competir en casa durante el Mundial 2026.

La lista final de 26 jugadores que irán a la Copa del Mundo será anunciada el 1 de junio, marcando el cierre de un proceso que ahora entra en su punto más exigente.

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