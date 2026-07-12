Dónde queda Argentina: el país de Lionel Messi que jugará las semifinales del Mundial 2026

Argentina volvió a quedar entre las cuatro mejores selecciones del mundo. El equipo de Lionel Messi derrotó 3-1 a Suiza después del tiempo suplementario y avanzó a las semifinales del Mundial 2026, donde enfrentará a Inglaterra el miércoles 15 de julio en Atlanta.

El nuevo avance de la selección despertó interés por el país que vio nacer a Messi, Diego Maradona y algunas de las figuras más importantes de la historia del fútbol. Pero Argentina es mucho más que su camiseta celeste y blanca: es uno de los territorios más extensos del planeta y reúne grandes ciudades, montañas, glaciares, selvas, viñedos y miles de kilómetros de costa.

La selección de Argentina después de vencer a Suiza y ponerse en la antesala de refrendar el título de Qatar 2022. Crédito: Jeff Roberson | AP

¿Dónde queda Argentina en el mapa?

Argentina está ubicada en el extremo sur de América del Sur. Se extiende desde regiones subtropicales cercanas al trópico de Capricornio hasta Tierra del Fuego, uno de los puntos habitados más australes del continente.

Limita con Chile al oeste, separado en gran parte por la cordillera de los Andes; con Bolivia y Paraguay al norte; y con Brasil y Uruguay al noreste y este. También tiene una extensa costa sobre el océano Atlántico.

Por su ubicación y forma alargada, el país reúne climas y paisajes muy diferentes. En el norte hay selvas, zonas cálidas y las Cataratas del Iguazú. En el centro se encuentran las grandes llanuras agrícolas y Buenos Aires. Hacia el oeste aparecen los Andes y los viñedos de Mendoza, mientras que el sur está marcado por la Patagonia, los glaciares y las montañas.

¿Cuál es la capital de Argentina?

La capital es Buenos Aires, una de las ciudades más grandes e influyentes de América Latina. Está situada junto al Río de la Plata y concentra buena parte de la actividad política, cultural y económica del país.

Buenos Aires es conocida por barrios como Palermo, San Telmo, La Boca y Recoleta, además de sus teatros, librerías, cafés, estadios y edificios de arquitectura europea. La ciudad también es uno de los grandes centros mundiales del tango.

¿Qué tan grande es Argentina?

Argentina es el segundo país más grande de América del Sur, después de Brasil, y el octavo más extenso del mundo. Su territorio continental ocupa alrededor de 2.78 millones de kilómetros cuadrados, aproximadamente un tercio de la superficie de Estados Unidos.

Las distancias internas pueden sorprender a los visitantes. Viajar desde Buenos Aires hasta destinos de la Patagonia, el noroeste o las Cataratas del Iguazú puede requerir varias horas de avión.

¿Por qué Argentina es famosa?

Para millones de personas, la primera asociación es con el fútbol. Argentina ganó los Mundiales de 1978, 1986 y 2022, y ahora busca defender el título conquistado en Qatar. Lionel Messi y Diego Maradona son sus figuras más universales, aunque el país también produjo jugadores como Alfredo Di Stéfano, Mario Kempes, Gabriel Batistuta, Ángel Di María y Julián Álvarez.

La cultura argentina también es conocida por el tango, el mate, la carne asada, las empanadas, el dulce de leche y el vino malbec. El español es el idioma predominante, aunque la pronunciación y algunas palabras tienen rasgos propios, especialmente en Buenos Aires y la región del Río de la Plata.

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Los paisajes más conocidos de Argentina

El país tiene una diversidad natural difícil de resumir en una sola imagen. Entre sus lugares más famosos aparecen:

Las Cataratas del Iguazú, en la frontera con Brasil.

La Patagonia, con montañas, lagos y grandes espacios abiertos.

El glaciar Perito Moreno, cerca de El Calafate.

Ushuaia, conocida como una de las ciudades más australes del mundo.

Mendoza, principal región vitivinícola del país.

Bariloche, rodeada de lagos y montañas.

La quebrada de Humahuaca y los paisajes de Salta y Jujuy.

La cordillera de los Andes, donde se encuentra el Aconcagua, la montaña más alta de América.

Buenos Aires, Patagonia e Iguazú suelen integrar los recorridos más populares entre quienes visitan el país por primera vez.

Argentina e Inglaterra, una semifinal con historia

Argentina enfrentará a Inglaterra por un lugar en la final del Mundial 2026. El partido se disputará el miércoles 15 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Será el primer encuentro entre ambas selecciones desde 2005 y volverá a enfrentar a dos países que protagonizaron algunos de los partidos más recordados de la historia mundialista.

Para Argentina, el objetivo es convertirse en la primera selección que conquista dos mundiales consecutivos desde Brasil en 1958 y 1962. Para Messi, será otra oportunidad de acercarse a una nueva final con la camiseta del país donde nació y comenzó una historia que terminó convirtiéndolo en una figura global.

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