Trump pone a Cuba en la mira tras la guerra con Irán en medio del bloqueo petrolero

Donald Trump afirmó este lunes que su Administración podría centrar su atención en Cuba una vez finalice la actual guerra contra Irán, en un contexto de creciente tensión geopolítica y crisis energética en la isla.

Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario declaró: “Cuba es una nación en colapso” y añadió que “es posible que hagamos una parada en Cuba una vez que hayamos concluido con esto”, en referencia al conflicto en Oriente Medio.

Estas declaraciones se producen mientras Washington mantiene contactos con La Habana, aunque continúa aplicando un fuerte bloqueo petrolero que ha agravado la situación económica y energética del país caribeño.

Según informaciones recientes, la Casa Blanca ha optado por flexibilizar parcialmente estas restricciones, señalando que evaluará los envíos de crudo a la isla “caso por caso”, tras permitir la llegada de un petrolero ruso con combustible.

En ese contexto, Trump ha mostrado posturas contradictorias. Por un lado, ha endurecido su retórica contra el gobierno cubano, al que calificó como “un régimen muy opresivo”, asegurando que ha sido gobernado de forma “espantosa” durante décadas. Por otro, ha reconocido la necesidad humanitaria de suministros energéticos, afirmando: “No nos importa que alguien consiga una carga porque la necesitan… tienen que sobrevivir”.

La crisis energética en Cuba se ha intensificado en los últimos meses debido al endurecimiento del bloqueo, provocando apagones generalizados y afectaciones en servicios básicos como el transporte y la sanidad.

Las palabras del presidente también coinciden con una escalada en el conflicto con Irán, donde Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval estratégico en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas del petróleo mundial, aumentando la presión internacional y los riesgos para el suministro energético global.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum dice que “México siempre va a abogar por la paz mundial” tras el conflicto entre de EE.UU., Israel e Irán

· Entre risas, Sheinbaum dice que no cree que la secretaría de la Defensa de México esté investigando sobre la vida extraterrestre

· Sheinbaum presenta propuesta de reforma electoral para reducir costos y eliminar plurinominales en México