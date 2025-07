Timothy Bradley: Es peligroso que Pacquiao pelee con jóvenes

Timothy Bradley dice que es peligroso que Manny Pacquiao pelee con boxeadores jóvenes tras su empate con Mario Barrios, ya que el filipino no luce como el mismo de antes.

En una entrevista con Fight Hype, Bradley se mostró preocupado por Pacquiao porque cree que peleadores como Rolando ‘Rolly’ Romero o Gervonta Davis pondrían en riesgo su salud.

“Ese no fue Pacquiao. Pac tiene 46 años. Ha hecho mucho por el deporte. No hay necesidad. Que puedas hacerlo no significa que debas hacerlo. Y me preocupa su salud. Me preocupa su salud. Están todos fascinados con Pacquiao. Pueden ser fanáticos, pero si algo le pasa, no estarán a su lado. 46, ¿le fue bien para ser 46? Sí, le fue bien, pero aun así no ganó”, dijo.

Manny Pacquiao podría pelear con Rolly Romero por el título de la AMB. Crédito: Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Una cosa es una exhibición, pero pelear con estos jóvenes talentos es otra. ¿Es Pacquiao capaz? Sí, lo es. Es el mejor atleta con el que he estado en el ring. Pelear con estos jóvenes talentos 16 años más jóvenes que tú es peligroso. Basta con un golpe. Lo superó contra Barrios. De ahora en adelante, veremos qué hace después”, agregó.

Recordemos que Sean Gibbons, mánager de Manny Pacquiao, declaró que Rolly Romero encaja perfectamente como oponente de la leyenda filipina luego del empate con Mario Barrios en búsqueda de coronarse nuevamente como campeón.

En su regreso al ring tras cuatro años de inactividad, Pacquiao exhibió destellos de su velocidad y poder característicos contra Mario Barrios en un duelo muy competitivo y reñido. Tras 12 rounds, el juez Max De Luca le dio la victoria al peleador mexoamericano 115-113, mientras que Tim Cheatham y Steve Weiseld anotaron un empate (114-114).

Por los momentos habrá que esperar si la pelea con el campeón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) se vuelve a hacer o si la leyenda del boxeo busca un enfrentamiento con Rolly Romero por el cinturón de peso welter de la AMB.

Rolly Romero quiere enfrentar a Manny Pacquiao. Crédito: Cris Esqueda/Golden Boy Promotions | Cortesía

El filipino Manny Pacquiao, de 46 años, no pudo nuevamente coronarse campeón mundial ante Mario Barrios. La leyenda del boxeo cuenta con marca como profesional que consta de 62 victorias (39 por nocaut), 8 derrotas y 3 empates.

Sigue leyendo:

· Abel Sánchez predice victoria de Manny Pacquiao sobre Rolly Romero

· Rolly Romero sobre posible pelea con Manny Pacquiao: “Podemos lograrlo”

· Manny Pacquiao cree que ganó ocho asaltos contra Mario Barrios