Jake Paul promete un nocaut espectacular y viral contra Davis

Jake Paul prometió que noqueará de forma espectacular y viral a Gervonta Davis cuando se enfrenten el 14 de noviembre en el Kaseya Center en Miami, Florida.

En la conferencia de prensa promocional relaizada en Nueva York, Paul declaró que aprovechará las fallas en defensa de Tank Davis para acabar con su sequía de nocauts.

“Lo voy a noquear. Sabes, tiene muchas fallas en su defensa y voy a exponerlo, ¿sabes? Mira lo que Lamont Roach le hizo y va a ser divertidísimo para mí. Hace mucho que no consigo un nocaut, así que estoy ansioso”, dijo.

“Han pasado un par de peleas y creo que realmente lo he plasmado. He tenido la visión de él siendo noqueado, un nocaut espectacular, y estoy emocionado de poder ofrecérselo a los fans y tener otro de los nocauts más virales de la historia”, expresó.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido muy criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en la división ligera (65 libras de diferencia). Según anunció Nakisa Bidarian -CEO de Most Valuable Promotions-, ambos pelearán en un peso pactado de máximo 195 libras, por lo que ‘Tank’ deberá subir 60 libras.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis se enfrentará a Jake Paul en noviembre. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

