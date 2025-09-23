Gervonta Davis ignora críticas por pelear con Jake Paul y no con Roach

Gervonta Davis declaró que no le importa los que piensen los fanáticos al ignorar las críticas que ha recibido por aceptar una pelea millonaria con Jake Paul el 14 de noviembre y no la revancha contra Lamont Roach Jr.

En la conferencia de prensa promocional de la pelea realizada en Nueva York, Davis expresó su molestia por las opiniones de los aficionados y les aconsejó que deberían relajarse y centrarse en disfrutar del deporte.

“¿Por qué debería importarme? ¿Por qué debería importarme lo que piensen cuando cambian de opinión? Alguien puede tener un mal día y todos cambian de opinión sobre su boxeador favorito o contra quién se supone que debe pelear. Como si necesitaran relajarse, ser fanáticos y simplemente disfrutar del deporte. Incluso hablan de la vida personal de la gente. ¿Cómo cuando se trata de eso?”, dijo.

Lamont Roach Jr. estaba negociando la revancha, pero Tank Davis decidió pelear con Jake Paul. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido muy criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en la división ligera (65 libras de diferencia). Según anunció Nakisa Bidarian -CEO de Most Valuable Promotions-, ambos pelearán en un peso pactado de máximo 195 libras, por lo que ‘Tank’ deberá subir 60 libras.

Además del peso, Davis estaba negociando una revancha con Lamont Roach Jr. tras su polémica disputa y había otras peleas de más importancia para su carrera profesional, pero muchos creen que el estadounidense podría estar a punto de retirarse y este duelo podría darle la cantidad de dinero que necesita para hacerlo.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jake Paul y Gervonta Davis se enfrentarán el 14 de noviembre. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Sigue leyendo:

· Jake Paul promete nocaut contra Gervonta Davis: “No va a durar mucho”

· Jake Paul y Gervonta Davis acuerdan pelea en noviembre, según reportes

· JM Márquez dice que sería catastrófico que Chávez Jr. pierda con Jake Paul