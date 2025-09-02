Liam Walsh defiende a Davis por aceptar pelea millonaria con Paul

Liam Walsh, ex rival de Gervonta Davis, defendió a ‘Tank’ por tomar la decisión de aceptar una pelea de exhibición millonaria contra Jake Paul el 14 de noviembre en Atlanta.

En una entrevista con BoxingScene, Walsh explicó que Davis debería estar disputando la revancha con Lamont Roach Jr., pero no le sorprende que haya preferido hacer buenos negocios con Paul.

“Como purista, quiero verlo defender contra Roach y darle la revancha. Pero la cantidad de dinero que está en juego… ante todo, el boxeo es un negocio, ¿no? No puedo decir que estoy muy decepcionado; lo va a hacer. La mayoría de los boxeadores, si son totalmente honestos, también lo harían”, dijo.

“La noticia no me sorprendió demasiado. Cuando la leí, pensé: ‘Sí, es normal’. Es un nombre muy conocido; obviamente, Paul también lo es. Gana mucho dinero, así que ¿por qué no?”, agregó.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

Además del peso, Tank Davis estaba negociando una revancha con Lamont Roach Jr. y había otras peleas de más importancia para su carrera profesional, pero muchos creen que el estadounidense podría estar a punto de retirarse y esta pelea podría darle la cantidad de dinero que necesita para hacerlo.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Jake Paul está seguro de que vencerá a Gervonta Davis. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

