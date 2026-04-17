Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos 6” hoy 17 de abril

De momento, las votaciones están favoreciendo a varios habitantes de la alianza “Fuagua” con una considerable suma porcentual, también a favor de Laura G, habitante del cuarto Tierra.

Entonces, rumbo a la novena gala de eliminación de “La Casa de los Famosos 6“, quienes están en los últimos dos lugares por votos son Yoridan y Stefano. Mientras que los primeros lugares favorecen a Celinee Santos, Josh Martínez y Laura G., tanto Divo como Kenny y Caeli, de momento, se mantienen fuera de peligro.

Esta no es información proveniente de encuestas, sino de nuestro contacto dentro de la producción. Ahora bien, las encuestas más cerradas reflejan los dos últimos lugares muy similares a la información de los votos reales. Solo los tres primeros lugares están invertidos. En algunas encuestas arriba va Laura, seguida de Josh y Celinee.

Pero aun y cuando estén invertidos, también es cierto que las posiciones en las que aparecen reflejan que Josh, Celine y Laura G no deberían ser los próximos eliminados del reality de Telemundo para el próximo lunes 20 de abril.

Sin embargo, los rumores entre creadores de contenido, información filtrada y fandoms en las redes sociales apuntan a que la próxima semana veremos a Josh o a Celinee salir de la competencia. ¿Será verdad? Después de la eliminación de Laura Zapata, todo parece tan posible como poco creíble.

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