Laura Zapata no cree que su eliminación de “La Casa de los Famosos 6” sea el resultado de la votación del público

Laura Zapata se convirtió el lunes de esta semana en la octava eliminada de “La Casa de los Famosos 6“. Lamentablemente, su eliminación ha dejado más dudas que certezas. Sobre todo porque, aunque las encuestas no son un referente real sobre las votaciones, sí miden la intención de voto de los televidentes o seguidores del reality.

La reconocida villana de las telenovelas también tiene dudas, y anoche desveló que ha pedido una revisión de votos. Pero no sabemos si esto procederá o no. De momento ha dejado claro que ella no se callará y a través de redes sociales seguirá alzando la voz por ella y los suyos.

Encuestas, votos y resultados…

Si hablamos de las encuestas alrededor de la eliminación de Laura Zapata. Ni una la daba por eliminada. Ni aquellas con una clara tendencia a favor de tierra, ni las que favorecen en opinión a Fuagua.

Como margen de error, para considerar una encuesta más certera que otra, se revisa el origen de la misma. Su región es importante porque entonces sabes el resultado que refleja. Si la página, cuenta o creador de contenido es de origen mexicano, colombiano, peruano o puertorriqueño, por ejemplo, sabemos entonces que su audiencia es la que dictamina un resultado concreto. Y si este tiene una tendencia específica hacia cierto cuarto, equipo o habitante, también inclinará la balanza hacia unos en comparación con otros.

Tomando en cuenta esto, la depuración que se hace alrededor de la información nos deja que ciertos gráficos son más contrastables con la realidad que otros. Razón por la cual algunos prefieren las encuestas de “La Liga de la Farándula” y Ángel Centeno. Ahora bien, el problema es que las encuestas, incluso las más cerradas, fallan en comparación con el resultado. En esta temporada, por ejemplo, han fallado en tres específicos: Lupita Jones, Sergio Mayer y Laura Zapata.

Por otra parte, también tenemos a “Crítica sin censura”, una cuenta en redes sociales que también habla sobre el juego dentro del reality y que adelanta spoilers, ya que sus fuentes le cuentan sobre las salidas de los participantes horas o minutos antes de que las votaciones cierren.

Por ejemplo, en votos, por ahora Yoridan y Stefano corren peligro de eliminación. Pero hay cuatro nombres concretos que suenan como posibles eliminados para el lunes: Divo, Celinee, Josh y Yoridan. Ahora, visto lo visto en relación a las galas, su contenido y lo que dicen los conductores, todo parece indicar que la eliminación del lunes está realmente entre Josh y Celinee.

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