Antonio Tarver sobre Paul vs. Davis: “Están persiguiendo la bolsa”

Antonio Tarver, excampeón mundial de boxeo, afirmó que Gervonta Davis aceptó pelear una exhibición con Jake Paul el 14 de noviembre porque le motiva ganar una gran bolsa de dinero.

En una entrevista con FightHub TV, Tarver expresó que no ve nada de malo en eso, pero se cuestionó si después podrá tener la motivación de seguir peleando contra grandes nombres.

“Es una nueva era en el boxeo, ¿sabes a lo que me refiero? Estos muchachos están persiguiendo la bolsa, quieren la bolsa y esa es la motivación para muchos de ellos, ¿me entiendes? Y no hay nada de malo en eso, consigue tu dinero, hermano, pero en cuanto al juego, al boxeo… no sé cómo verlo”, dijo.

Gervonta Davis subirá al ring contra Jake Paul en noviembre. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Mi punto es este: si pelea con Jake Paul, ¿alguna vez volverá a ser campeón, regresar al boxeo o incluso tener el deseo de enfrentar a los grandes nombres? Y si su carrera terminara hoy, ¿qué podríamos decir?”, agregó.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos y ha sido criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

En esa ocasión, “Mayweather no podía pesar más de 160 mientras que Logan tenía un límite de 190”, explicó el periodista en sus redes sociales.

Además del peso, Tank Davis estaba negociando una revancha con Lamont Roach Jr. y había otras peleas de más importancia para su carrera profesional, pero muchos creen que el estadounidense podría estar a punto de retirarse y esta pelea podría darle la cantidad de dinero que necesita para hacerlo.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Jake Paul está seguro de que vencerá a Gervonta Davis. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Sigue leyendo:

· Jake Paul promete nocaut contra Gervonta Davis: “No va a durar mucho”

· Jake Paul y Gervonta Davis acuerdan pelea en noviembre, según reportes

· JM Márquez dice que sería catastrófico que Chávez Jr. pierda con Jake Paul