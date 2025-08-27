Rolly Romero apoya decisión de Gervonta Davis tras aceptar pelea con Paul

Rolando ‘Rolly’ Romero, campeón de 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), apoyó la decisión de Gervonta Davis de aceptar una pelea millonaria contra Jake Paul el 14 de noviembre en Atlanta.

En una entrevista con FightHub TV, Rolly Romero comentó que nadie puede criticar la decisión de Tank Davis porque el estadounidense ya ha logrado mucho en su carrera y está en su derecho de hacer lo que quiera.

“Tank es un campeón mundial de tres divisiones, no puedes quitarle nada. No puedes enojarte con alguien por hacer lo que cree que es mejor”, dijo.

Gervonta Davis subirá al ring contra Jake Paul en noviembre. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

Esta disputa sorprendió a los fanáticos, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

En esa ocasión, “Mayweather no podía pesar más de 160 mientras que Logan tenía un límite de 190”, explicó el periodista en sus redes sociales.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la AMB.

Jake Paul está seguro de que vencerá a Gervonta Davis. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

