Eddie Hearn defiende a Gervonta Davis tras aceptar pelea con Paul

Eddie Hearn, promotor de Matchroom Boxing, defendió la decisión de Gervonta Davis de aceptar una pelea de exhibición con Jake Paul el próximo 14 de noviembre en Atlanta.

En declaraciones a The Ring, Hearn expresó que Tank Davis está tomando una decisión de negocios y por eso está priorizando recibir una buena paga contra Paul, que la revancha contra Lamont Roach Jr.

“Creo que esto te muestra en dónde está Gervonta. Y por cierto, Gervonta probablemente está ganando, no sé, 30 millones, 40 millones. Entonces, ¿lo culpas? Supongo que todo se reduce a que si estás en una sala y tratas de tomar una decisión de negocios, y estás recibiendo 5, 6, 7, 8 millones para la revancha con Lamont Roach en una pelea 50-50, o recibes 30 millones por pelear con Jake Paul”, dijo.

Gervonta Davis subirá al ring contra Jake Paul en noviembre. Crédito: Esther Lin y Ryan Hafey/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Tenemos que tener un poco de sentido común fuera de nuestro deporte, en cuanto a quiénes son estas personas y las decisiones que van a tomar. No todos rechazarían eso, entiendo que en un mundo ideal y en un mundo ético del boxeo, Davis diría: ‘No haré una exhibición con Jake Paul. Regreso y peleo con Lamont Roach’. Pero Gervonta Davis está medio desconectado del deporte… Así que esta puede ser su última pelea”, agregó.

Esta disputa sorprendió a los fanáticos, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en peso ligero (65 libras de diferencia). De acuerdo con el periodista Mike Coppinger, se esperan que las reglas de esta exhibición sean similares a la pelea de su hermano Logan Paul y Floyd Mayweather.

En esa ocasión, “Mayweather no podía pesar más de 160 mientras que Logan tenía un límite de 190”, explicó el periodista en sus redes sociales.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Jake Paul está seguro de que vencerá a Gervonta Davis. Crédito: Esther Lin/Most Valuable Promotions | Cortesía

Recordemos que Jake Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Roach. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

Por su parte, Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

