“Me duele no verlos”: Zayn Malik explica su hospitalización y suspende múltiples apariciones

El cantante Zayn Malik reveló a través de una historia en Instagram que está hospitalizado, aunque no mencionó el nombre de su enfermedad. En la publicación, acompañada de una fotografía en la que aparece acostado en una cama de hospital, Malik confesó que el proceso de recuperación ha sido más largo de lo previsto.

“A mis fans: Gracias a todos por su amor y apoyo, ahora y siempre. Ha sido una semana larga y aún me estoy recuperando”, escribió el artista de 33 años.

En el mismo mensaje, añadió: “Me duele mucho no poder verlos a todos esta semana. No estaría donde estoy hoy sin ustedes y les agradezco enormemente su comprensión”.

Asimismo, en un gesto de gratitud hacia el personal sanitario, Malik también dedicó unas palabras al “increíble personal del hospital”, incluyendo médicos, enfermeras, cardiólogos y personal administrativo, a quienes calificó como “unos genios”.

Zayn Malik en sus historias de Instagram. Crédito: Cortesía.

Cancelaciones y reprogramación

Debido a su estado de salud, el equipo de Malik, que gestiona la cuenta oficial de Instagram @inzayn, informó que varias de sus próximas apariciones fueron canceladas “dada la reciente actualización sobre la salud de Zayn”.

Entre los eventos suspendidos están encuentros con fans en reconocidas tiendas de discos como Looney Tunes en Long Island (Nueva York), Newbury Comics en Boston, Rough Trade en la ciudad de Nueva York y Sound Garden en Baltimore.

¿Qué pasa con su gira?

A pesar de estos contratiempos, Malik tiene previsto comenzar su primera gira el próximo 12 de mayo. La gira, que marcará un hito en su carrera al llevarlo por Norteamérica, Sudamérica, México y el Reino Unido, arrancará en Manchester (Reino Unido) en el AO Arena, e incluirá paradas en Londres, Los Ángeles, Ciudad de México, São Paulo y concluirá el 20 de noviembre en Miami, en el Kaseya Center.

Además, se espera que el cantante se presente el 21 de mayo en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, aunque no se ha confirmado si este compromiso se mantiene en pie.

El nuevo disco de Malik, “KONNAKOL”, se estrenó este viernes, 17 de abril.

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