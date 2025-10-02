¡Louis Tomlinson y Zayn Malik se reúnen para un documental de Netflix!

La noticia que los fans de One Direction esperaban desde hace años acaba de confirmarse: Louis Tomlinson y Zayn Malik se embarcarán juntos en un viaje por carretera para una serie documental de Netflix. Según confirmó Deadline, los exmiembros de la banda ya han comenzado el rodaje de este proyecto íntimo que los verá recorrer Estados Unidos.

El programa, que tiene un estreno previsto para 2026, promete ser un relato profundamente personal. Se espera que, durante su travesía, Tomlinson y Malik aborden uno de los temas más dolorosos de su historia reciente: la trágica y prematura muerte de su compañero de banda, Liam Payne, en 2024.

La producción estará en manos de Campfire Studios, conocida por documentales como ‘Smartless: On the Road’, y será dirigida por Nicola Marsh, cuya filmografía incluye títulos aclamados como ‘Child Star’ y ‘Stay on Board: The Leo Baker Story’. Ross Dinerstein y Rebecca Evans, de Campfire, actuarán como productores ejecutivos.

Este reencuentro marca un hito significativo, ya que Malik y Tomlinson no han colaborado públicamente desde que Zayn decidió abandonar la agrupación en 2015, un año antes de que la banda anunciara una pausa indefinida.

Louis Tomlinson y Zayn Malik juntos en el año 2015, año en el que One Direction se tomó una pausa, tras la salida de Zayn de la agrupación. Crédito: Photo/Koji Sasahara, File.

Un poco de la historia de One Direction

One Direction, formada tras su paso por ‘The X Factor’ del Reino Unido hace 15 años, se convirtió en una de las boy bands más exitosas de la historia, forjando una base de fans global que permanece activa a pesar de su separación.

Si bien el documental reunirá a dos de los cinco integrantes originales, Deadline afirma que los otros dos exmiembros, Harry Styles y Niall Horan, no se espera que aparezcan en la serie. La noticia del proyecto fue adelantada inicialmente por el medio The Sun.

La serie no solo será un viaje físico a través de carretera americana, sino también un viaje emocional que explorará el legado de la banda, la amistad, la pérdida y los caminos que han tomado desde que el mundo los conoció como uno solo.

