Arrestan al mesero Braian Paiz, acusado de proporcionarle drogas a Liam Payne

Las investigaciones en torno a la muerte del cantante británico Liam Payne -ocurrida el 16 de octubre de 2024- continúan, y el pasado 3 de enero fue arrestado en Argentina el mesero Braian Nahuel Paiz. Se le acusa de haberle proporcionado drogas al artista, y si es encontrado culpable, enfrenta una pena de 4 a 15 años en prisión.

Hasta ahora, la jueza asignada al caso, Laura Bruniard, ha acusado formalmente a cinco personas: Ezequiel Pereyra, Gilda Martín, Esteban Grassi, Rogelio Nores (quien era amigo del artista) y Paiz. Payne se lanzó del balcón de la suite que ocupaba en el Hotel CasaSur de Palermo, falleciendo a causa de múltiples traumas y hemorragias internas, pero también se encontraron en su cuerpo restos de cocaína, alcohol y un antidepresivo.

El fiscal Andrés Esteban Madrea señaló que Braian Paiz le había suministrado drogas a Liam sin cobrarle y sólo para pasar tiempo con él. Pero Bruniard dice que el mesero le habría vendido cocaína al cantante, ya que éste pidió dinero en la recepción del hotel mientras Braian lo esperaba en la habitación.

De acuerdo con las investigaciones, Paiz se habría encontrado con Liam Payne dos veces: una el 15 de octubre a las 3:25 AM, y otra al día siguiente, entre las 3:30 y las 4:00 PM. El ex integrante del grupo One Direction falleció poco después de las 5 de la tarde del 16 de octubre.

En declaraciones a la revista Rolling Stone, el abogado del mesero, Fernando Madeo Facente, calificó la detención de su cliente como “arbitraria e ilegítima”. Agregó que “esta resolución no hace más que demostrar que en este caso se debe llevar a cabo lo que sostenemos como una “cacería de brujas”. Están buscando culpables y acusando a personas inocentes de cometer crímenes”. Además, Paiz debe pagar una multa de $4,900 dólares.

A mediados de noviembre de 2024 Braian Nahuel Paiz fue entrevistado para Telefe Noticias de Argentina y dio detalles sobre su encuentro con Liam Payne: “La realidad es que no le suministré drogas. Él me contactó en lo que es mi trabajo. Nos vimos esa noche normal…Nos tomamos unos shots de whisky. Ahí pasamos la noche, nos drogamos, porque en la realidad pasó algo íntimo…Yo no le llevé (drogas), no le acepté plata. Él parecía que siempre quería pagar, estaba acostumbrado a eso”.

