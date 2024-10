Aumentan reproducciones de los temas de Liam Payne en Spotify

El cantante británico Liam Payne falleció el 16 de octubre, y desde entonces mucha gente ha recurrido a la plataforma Spotify para escuchar temas del artista, tanto en plan solista como con el grupo One Direction. Las reproducciones de sus éxitos han aumentado considerablemente.

Antes de que se diera a conocer la triste noticia, Payne tenía más de 4 millones de oyentes mensuales en dicha plataforma, pero ahora ese número ha aumentado a 8,993,359 (y contando). Sus canciones más escuchadas son “Strip That Down (featuring Quavo)” (que desde su lanzamiento en 2017 lleva más de mil millones de reproducciones), “For You (with Rita Ora)” y “Polaroid”.

En cuanto al grupo One Direction, tiene 51,618,265 de oyentes por mes. La balada “Night Changes” (originalmente lanzada en 2014) es la favorita (con 1,778,201,527 reproducciones), seguida de las canciones “Story Of My Life” y “What Makes You Beautiful”, esta última el sencillo que dio a conocer a la boy band en 2011.

Payne murió tras caer desde un balcón del hotel CasaSur, ubicado en Buenos Aires. El cantante tenía 31 años, y al poco tiempo de darse a conocer la noticia sus fans en países como Reino Unido, Dinamarca, México y Argentina acudieron a lugares públicos para recordarlo, expresando que crecieron con la música del grupo conformado por Liam, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik y Louis Tomlinson.

