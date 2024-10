Liam Payne se habría quedado sin disquera poco antes de su muerte

El cantante Liam Payne falleció el 16 de octubre, luego de caer del balcón de un hotel en Buenos Aires, Argentina. Ahora se ha dado a conocer que poco antes de su muerte habría sido despedido de la disquera para la que grababa.

Un informante reveló a DailyMail.com que Payne, ex integrante del grupo de música pop One Direction, resentía la decisión de que la compañía Universal Music hubiera decidido cortar relaciones con él y darle prioridad a otros artistas. “Liam quería hacer el tipo de música que disfrutaba, pero su sello creía que no ganaría a los fanáticos de 1D, por lo que hubo desacuerdos sobre la forma en que debería haberse comercializado su marca”.

Ejecutivos de Universal Music Group no han hecho ningún comentario hasta el momento. El 18 de octubre la cuenta oficial de la compañía en Instagram publicó una fotografía del cantante, junto con un mensaje recordándolo: “🤍🕊️ Estamos devastados por el trágico fallecimiento de Liam Payne. Su legado seguirá vivo a través de su música y de los innumerables fans que inspiró y que lo adoraban. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y seres queridos de Liam”.

Luego de la separación del grupo One Direction, Liam grabó tan sólo un álbum como solista, titulado LP1 y lanzado en 2019. Sin embargo, en los años siguientes promocionó otros sencillos, como “Midnight”, “Sunshine” y “Teardrops”.

Hace algunos días los ex integrantes de la boy band (Harry Styles, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik) publicaron en sus respectivas redes sociales mensajes en memoria de Payne. Tomlinson resaltó que, para él, Liam era el integrante con más talento en el grupo: “Liam era, en mi opinión, la parte más vital de One Direction. Su experiencia desde pequeño, su tono perfecto, su presencia escénica, su don para escribir. La lista continúa”.

