Autopsia de Liam Payne: qué es la cocaína rosa, la sustancia que hallaron en su cuerpo

A poco más de una semana de la trágica muerte del cantante Liam Payne, se han dado a conocer los resultados del un informe toxicológico preliminar al que se le sometió como parte de la investigación realizada por el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con las declaraciones de un funcionario argentino que decidió permanecer en el anonimato, el reporte preliminar sugirió evidencia de exposición a cocaína.

Sin embargo, apenas unas horas después, el medio estadounidense TMZ profundizó en los hallazgos del examen toxicológico, concluyendo que en el cuerpo del famoso se encontraron éxtasis, crack, ketamina y una mezcla de sustancias que ha tomado relevancia durante los últimos años, conocida como ‘cocaína rosa‘.

¿Qué es la ‘cocaína rosa’?

En términos generales, la cocaína rosa (también conocida como “Tusi”) está compuesta por una mezcla MDMA (éxtasis), ketamina, anfetaminas, LSD o alucinógenos y sustancias de relleno como cafeína, anestésicos o, incluso, azúcar. Su color vibrante está diseñado así para realzar su atractivo visual y se consigue con colorante alimentario.

Según una investigación de la Junta Nacional de Drogas en Uruguay, los efectos que provoca la cocaína rosa son similares a los del MDMA (éxtasis, Molly o M), es decir: euforia, alucinaciones y aumento de energía. Además, también se pueden registrar pupilas dilatadas, hipertensión, taquicardia, aumento de la temperatura corporal, sudoración y tensión en la mandíbula.

“La combinación de estas sustancias incrementa los riesgos para la salud ya que la acción estimulante del MDMA y la cafeína puede ocultar los efectos sedantes de la ketamina, llevando a una sobredosificación inadvertida“, explican de Energy Control, un programa contra adicciones de la Asociación Bienestar y Desarrollo en España.

Si bien los resultados oficiales del examen toxicológico saldrán a la luz en los próximos días, los hallazgos preliminares en la causa de la muerte indican que esta se produjo debido a múltiples lesiones graves y a una “hemorragia interna y externa” como consecuencia de su caída de tres pisos, quedando descartada una sobre dosis.

No obstante, los funcionarios que investigan el incidente sospechan que podría no haber estado plenamente consciente en el momento de su caída: “Debido a la posición en la que se encontró el cuerpo y a las lesiones de la caída, se presume que Payne no adoptó una postura para protegerse y pudo haber caído en un estado de semi o total inconsciencia“, se declaró en primera instancia.