Mesero argentino revela que tuvo un encuentro íntimo con Liam Payne

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional de Argentina continúa con las investigaciones sobre la muerte de Liam Payne, ocurrida el 16 de octubre. Hay tres imputados, de los cuales el mesero Braian Nahuel Paiz asegura que no le proporcionó drogas, pero que sí tuvo un encuentro íntimo con él y que ambos consumieron sustancias ilícitas.

J Balvin habló sobre Liam Payne: “Él no era un colega, era un amigo”

Paiz, de 24 años, fue entrevistado para Telefe Noticias, y contó con detalle cómo fue que conoció al artista; primero se vieron el miércoles 2 de octubre. “La realidad es que no le suministré drogas. Él me contactó en lo que es mi trabajo. Nos vimos esa noche normal, él me fue a buscar abajo porque me había perdido, (yo) no sabía cómo llegar al hotel y me fue a buscar”.

Liam Payne: Policía allana hotel en Argentina donde perdió la vida

“Ahí nos juntamos”, dijo Braian. “Él me mostró un poco de su música, de la música que iba a sacar adelante. Dicen que no se estaba drogando, pero la realidad es que no. Él cuando llegó al lugar donde yo trabajo él ya estaba drogado; de hecho no comió. En uno de esos momentos él se me acerca, y me pide mi contacto. Yo le paso mi Instagram y ahí él me envía mensajes porque quería drogarse; él ya estaba drogado. Yo me subí al hotel. Nos tomamos unos shots de whisky. Ahí pasamos la noche, nos drogamos, porque en la realidad pasó algo íntimo”.

Braian se volvió a ver con Liam la noche del 13 de octubre y dice que la convivencia fue buena, pero que notaba en el artista una actitud nerviosa, al grado de rellenar con papeles la ranura para la llave de la puerta en el cuarto del hotel. También consumieron mariguana y cocaína. “Lo vi normal, bien, en un momento fue agresivo. Me trató bien, o sea, fue dulce, me preguntaba si estaba bien…Él estaba asustado. Cuando yo me voy, se quedó sentado mirando al frente. (Él) tenía miedo. Entendía que algo raro estaba pasando”.

El mesero dice tener pruebas de lo que dice en su teléfono celular: “Nos grabamos juntos. Yo no le llevé (drogas), no le acepté plata. Él parecía que siempre quería pagar, estaba acostumbrado a eso. Yo nunca le acepté nada, y cuando me fui no sé, él quería darme una ropa como para que sepan que estuve con él. Yo no la acepté, la dejé atrás de la tele. Unos joggers grises con una remera que tiene una estampa. No quería usar nada, no quería llevarme nada, no sé por qué”.

Las otras dos personas imputadas son Rogelio Nores y un empleado del hotel Casa Sur, en Palermo, donde el ex integrante del grupo One Direction falleció a causa de una caída desde un balcón del tercer piso. Braian Nahuel Paiz dice que Liam Payne lo buscó de nuevo, pero él se negó a regresar al hotel por falta de tiempo. “(Liam) apareció afuera de donde yo vivía. Yo no sé cómo había entrado. Le dije que no podía, que tenía que regresar a trabajar. Y ahí fue la última vez que lo vi”. El mesero insistió en que la muerte del cantante no fue un suicidio: “Él no se tiró, estaba bien, pasamos la noche. Es imposible, no sé, es una persona que no tomaría un antidepresivo, alguien se lo puso, no sé”.

Sigue leyendo: