Zayn Malik recuerda su romance con Gigi Hadid: “No sé si estuve enamorado de ella”

Contrario a su postura hermética y reacia a revelar aspectos de su vida privada, el cantante Zayn Malik habló como nunca antes sobre su pasado amoroso, sorprendiendo al referirse a su ex pareja y madre de su hija, Gigi Hadid.

En una charla a corazón abierto con la periodista digital Alex Cooper en su podcast “Call her daddy”, el ex integrante de One Direction reflexionó sobre el giro de 180 grados que ha dado su entendimiento sobre el amor. Esto haciendo alusión a las polémicas declaraciones que emitió en 2024, en las cuales aseguró que nunca ha estado enamorado, ni siquiera de la modelo con la que dio la bienvenida a su hija Khai.

Al preguntársele si sostenía esta ideología, Zayn Malik dijo de forma contundente: “Sí. Mi comprensión del amor siempre está evolucionando“.

Sin embargo, la revelación más controversial y que lo mantuvo como tema principal en redes sociales hizo referencia a su relación con Gigi Hadid: “En ese momento, podría haber pensado que era amor, pero a medida que fui creciendo me di cuenta de que tal vez no lo era. Tal vez era deseo. Tal vez era esto, tal vez era aquello. No siento que haya sido amor“, destacó el artista de 33 años.

Siempre la amaré, pero no sé si alguna vez estuve enamorado de ella. De lo contrario, habría sido una mejor versión de mí mismo" Zayn Malik – Cantante

Esta verdad no desestima el cariño y respeto que le tiene por ser la madre de su hija: “Para ser justo y decirlo oficialmente aquí: siempre amaré a Gigi, porque ella es la razón por la que mi hija está en esta Tierra, y le tengo el mayor respeto“, concedió ante la audiencia de la conductora estadounidense.

Según las palabras del intérprete de “Pillowtalk” y “I Don’t Wanna Live Forever”, las experiencias que vivió junto a la joven lo ayudaron a reconocer lo que busca en una compañera de vida.

“No estoy buscando otra relación pública otra vez, simplemente por experiencia. Sin ofender a nadie con quien haya tenido relaciones públicas antes. Simplemente aprendí de eso que no funciona para mí”, reconoció.

Esta hambre de privacidad se traslada a su faceta como papá y la crianza de su hija Khai, de 5 años de edad. Por esta razón, Zayn Malik ha limitado su presencia ante las cámaras a compromisos laborales, sin brindar detalles sobre lo que acontece en su vida privada.

“Me gustaría mantener a mi hija alejada de parte del dolor de cabeza que implica este trabajo“, indicó tras confesar que actualmente vive en una granja ubicada en Pensilvania.

Zayn Malik y Gigi Hadid: Una historia marcada por la controversia

Zayn Malik y Gigi Hadid comenzaron su relación en noviembre de 2015 y aunque rápidamente se convirtieron en una de las parejas más ‘it’ del momento, su romance se vio marcado por pausas intermitentes que encabezaban los titulares.

Esta situación se prolongó durante seis años, hasta que en abril de 2020 anunciaron que esperaban a su primera hija juntos. Lamentablemente, en octubre de 2021, la pareja confirmó su ruptura definitiva. Medios internacionales reportaron que la “gota que derramó el vaso” fue una disputa verbal que incluyó a la madre de Gigi, Yolanda Hadid.

