Zayn Malik suspende su presentación en México por un grave malestar de salud

Zayn Malik se vio obligado a cancelar su tan esperado concierto en Ciudad de México, previsto para el pasado 28 de marzo, debido a un inesperado problema de salud.

El cantante británico, quien se encuentra en medio de su gira Stairway to the Sky Tour, no pudo presentarse ante sus fanáticos en el Palacio de los Deportes debido a un malestar físico que lo dejó incapacitado para subirse al escenario.

Horas antes del evento, Zayn compartió un mensaje en sus redes sociales explicando la situación, donde dejó claro que no podría ofrecer el show. “Lamentablemente, no puedo estar con ustedes esta noche. He estado muy mal desde esta mañana, y aunque hice todo lo posible para sentirme mejor, mi cuerpo no responde”, escribió el cantante, quien expresó su tristeza por no poder cumplir con sus seguidores mexicanos.

Aunque al principio no dio detalles sobre su estado, más tarde, Zayn rompió el silencio y explicó la causa de su incapacidad para actuar: una severa intoxicación alimentaria que afectó tanto a él como a su equipo. A través de una segunda publicación, el exintegrante de One Direction explicó que la situación era grave: “México, te amo, aunque yo y muchos de mi equipo estamos lidiando con una intoxicación alimentaria bastante fuerte. Aún sigo luchando”, confesó.

El artista también agradeció la comprensión de sus fans y les envió un mensaje de cariño: “Lo siento mucho, estos conciertos me han hecho sentir tan vivo y agradecido. Todo es gracias a ustedes”. A pesar de la mala experiencia, Zayn reiteró su amor por México y la gratitud hacia sus seguidores, quienes han mostrado apoyo durante todo su recorrido por el país.

El incidente de la intoxicación alimentaria, que algunos rumores apuntan a que podría haberse debido al consumo de golosinas, ha dejado a los fanáticos de Zayn decepcionados, pero también comprensivos ante la situación. La salud del cantante y su equipo es, sin duda, lo más importante, y por ahora, ambos se encuentran en proceso de recuperación.

Seguir leyendo: