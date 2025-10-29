Jake Paul admite que la pelea con Davis le quita el sueño: “Me da miedo”

Jake Paul admitió que la pelea con Gervonta Davis le quita el sueño, ya que le asusta lo que podría pasar el 14 de noviembre en el Kaseya Center en Miami por el peligro que representa ‘Tank’.

En una entrevista con TMZ, Paul reconoció que Davis es uno de los mejores peleadores de la actualidad por sus habilidades, pero cree que puede dar la sorpresa y noquearlo.

“Esta es definitivamente mi prueba más difícil hasta la fecha. Hay muchas cosas sobre el tamaño. Pero la gente olvida que Tank es uno de los 10 mejores peleadores libra por libra. Tiene potencia en ambas manos. En cuanto a habilidad y técnica, lleva mucho tiempo en esto. En mi interior, estoy más asustado que nunca antes en una pelea“, dijo.

Gervonta Davis aceptó una lucrativa pelea con Jake Paul. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Su velocidad, su capacidad de elusividad, su inteligencia en el ring, su preparación física… va a estar alerta todo el tiempo… la lista es interminable. Ser vulnerable, aunque sea un segundo, es una locura, me da miedo y me quita el sueño. Creo que tengo el poder y la ofensiva para noquear a Tank como lo he hecho con otros oponentes. Confío plenamente en mis habilidades, y será una de las sorpresas más increíbles en mucho tiempo”, agregó.

Esta disputa ha sido muy criticada, ya que la última pelea de Jake Paul fue en las 200 libras y Gervonta Davis milita en la división ligera (65 libras de diferencia). Según anunció Nakisa Bidarian -CEO de Most Valuable Promotions-, ambos pelearán en un peso pactado de máximo 195 libras, por lo que ‘Tank’ deberá subir 60 libras.

Gracias al atractivo de ambos en redes sociales y que será difundida en Netflix, el enfrentamiento generará millones de dólares en ganancias, algo que beneficiará económicamente a Davis.

En experiencia Davis tiene todas las de ganar, pero ambos peleadores militan en pesos diferentes. Esto podría representar un problema para ‘Tank’ -que nunca ha peleado en una categoría tan alta- y darle algo de ventaja al youtuber convertido en boxeador.

Recordemos que Paul viene de vencer a Julio César Chávez Jr. por decisión unánime el pasado mes de junio, mientras que Tank Davis protagonizó un polémico empate con Lamont Roach Jr. y mantuvo su cetro de las 135 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Jake Paul, de 27 años, tiene cinco resultados positivos después de sufrir su primera derrota ante Tommy Fury por decisión dividida, hermano del campeón de peso pesado Tyson Fury. El también youtuber estadounidense tiene récord de 12 triunfos (seis por la vía rápida) y un revés.

Por su parte, Gervonta Davis, de 29 años, mantuvo su marca inmaculada tras empatar de forma polémica ante Lamont Roach Jr. El campeón mundial estadounidense regular de peso ligero de la AMB tiene marca de 30 victorias, 28 de ellas por la vía rápida, y un empate.

