Terence Crawford revela la única opción con la que le hubiese dado revancha al Canelo Álvarez

El boxeador estadounidense Terence Crawford aclaró las condiciones bajo las cuales habría aceptado realizar una segunda contienda contra el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez.

Tras su victoria por la vía de la decisión unánime en el mes de septiembre del año pasado, el púgil norteamericano detalló que las cláusulas del documento de representación original impidieron de antemano cualquier intento por coordinar un nuevo enfrentamiento comercial en la división de los pesos supermedianos.

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Durante una conversación sostenida en el programa de radio norteamericano The Breakfast Club, el atleta originario de Nebraska abordó las constantes especulaciones sobre un duelo de revancha y el motivo por el cual decidió alejarse de esa posibilidad tras su posterior retiro de los cuadriláteros profesionales.

En ese sentido, Terence Crawford fue contundente respecto al estricto cumplimiento de los convenios establecidos para la primera contienda.

“La revancha contra Canelo estaba descartada. No había cláusula de revancha. Si hubiera estado incluida en el contrato, la habría respetado”, declaró de forma directa el boxeador, descartando de manera administrativa que existieran pláticas formales posteriores para reactivar la rivalidad entre ambos atletas.

El camino hacia la imbatibilidad en tres divisiones

La victoria obtenida por Terence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas le permitió consolidar un hito deportivo al coronarse como campeón unificado en una tercera categoría de peso distinta.

El logro cobró relevancia debido a que el estadounidense debió ascender dos divisiones de tonelaje para desafiar al monarca mexicano, quien se había mantenido imbatible frente a boxeadores de categorías inferiores desde su caída ante Dmitry Bivol en la temporada de 2022.

A pesar de que el resultado adverso del primer enfrentamiento motivó rumores sobre una segunda cartelera inmediata para la temporada de verano o de otoño, la ausencia de una cláusula obligatoria facilitó que el peleador de 38 años tomara la decisión de colgar los guantes de manera definitiva, dejando vacantes las coronas mundiales que se disputaron en el mes de septiembre.

Planes truncados en la división de peso medio

Antes de confirmar su retiro formal de la actividad física de alto rendimiento, Terence Crawford contempló la viabilidad de incursionar en las 160 libras para intentar adueñarse de las fajas indiscutidas.

Su planificación deportiva se enfocó de manera inicial en el kazajo Janibek Alimkhanuly, quien en ese momento ostentaba las coronas de la Federación Internacional de Boxeo y de la Organización Mundial de Boxeo.

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