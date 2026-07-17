Padre de Ryan García está seguro de que vencerán a Benn: “buscamos el nocaut”

El campamento de preparación para la primera defensa de la corona de peso wélter del Consejo Mundial de Boxeo, Ryan García, programada para el próximo 12 de septiembre en Las Vegas, ha comenzado a definir su estrategia deportiva.

El entrenador Henry García ofreció un balance de lo que espera para este compromiso y adelantó que la planificación del equipo del monarca defensor está orientada a finalizar las acciones antes del límite reglamentario.

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En una entrevista concedida al portal especializado BoxingScene, el entrenador principal detalló que el objetivo de la esquina es claro de cara al choque en el T-Mobile Arena. “Buscamos el nocaut”, manifestó el preparador sobre el plan que tienen para su pupilo, Ryan García, quien cuenta con un registro de 20 definiciones por la vía rápida en sus 27 presentaciones profesionales en el cuadrilátero.

El técnico también argumentó que el rival británico, Conor Benn, carece del fogueo necesario para este nivel de competencia, a pesar de su historial invicto en categorías menores.

Al comparar esta defensa con el pleito de febrero ante Mario Barrios, donde Ryan García conquistó el cetro, Henry García señaló que el anterior oponente representaba una complejidad mayor: “El chico es un guerrero, pero no tiene la experiencia que la gente cree. Probablemente empezó tarde en su carrera. No vemos una amenaza. Siendo sincero, pensé que teníamos una mayor amenaza con Barrios”.

Un planteamiento enfocado en la distancia y la definición

La confianza del equipo de trabajo se fundamenta en el análisis de los estilos de ambos púgiles sobre el cuadrilátero. Henry García explicó que las características ofensivas del retador europeo facilitarán el contragolpe de su representado, lo que reduce las probabilidades de que el pleito se defina mediante las tarjetas de los comisionados al completarse la totalidad de los episodios programados para la velada.

“Por eso me siento seguro al decir que no llegará a los 12 asaltos. Normalmente no hablo de nocaut. Pido disculpas por haber empezado con tanta contundencia. Pero sé que no llegará a los 12 asaltos y que buscamos terminar esto cuanto antes”, pormenorizó el preparador a BoxingScene. En ese sentido, las proyecciones financieras de las casas de apuestas respaldan esta postura al colocar a Ryan García como el favorito con una línea de -325, mientras que el retador figura con una cuota de +260.

La esquina del monarca ha seguido de cerca el desempeño del europeo desde que se plantearon las primeras negociaciones a comienzos del año.

La madurez del campeón y el entorno promocional

Este evento coincide con el fin de semana de la Independencia de México, una fecha que históricamente ha albergado las funciones de mayor atracción comercial en Las Vegas.

Además, la velada servirá como escenario para la copromoción entre Golden Boy Promotions y Zuffa Boxing, marcas dirigidas por Oscar De La Hoya y Dana White, cuyas marcadas diferencias comerciales han influido en el desarrollo de las mesas de trabajo previas.

Al ser consultado sobre las tensiones administrativas entre los directivos de ambas empresas, el entrenador desvinculó su labor técnica de los acuerdos de oficina. “Lo que De La Hoya y White discuten, eso les corresponde a ellos. Mi trabajo es conseguirle una victoria a Ryan, para que defienda su título”, puntualizó García.

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