Jake Paul aprendió la lección y se olvida de una revancha contra Anthony Joshua

El boxeador y creador de contenido estadounidense Jake Paul admitió que la experiencia vivida en su último compromiso sobre el ring modificó de manera definitiva su planificación deportiva.

Tras enfrentar una de las pruebas de mayor exigencia física de su trayectoria, el promotor reconoció que no buscará disputar un nuevo enfrentamiento contra el medallista de oro olímpico de Londres 2012, Anthony Joshua.

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La derrota sufrida por Jake Paul el pasado mes de diciembre en el Kaseya Center de Miami, Florida, concluyó en el sexto asalto debido al castigo acumulado.

El impacto final de una mano derecha ejecutada por el exmonarca británico le causó una doble fractura en la mandíbula, obligando al estadounidense a someterse a diversos procesos de reconstrucción ósea en los meses posteriores.

Las consecuencias físicas del combate en Miami

La gravedad de la lesión ósea representó un obstáculo importante para el retorno del púgil norteamericano a los entrenamientos de alto rendimiento. Durante una entrevista concedida al programa de televisión The Pat McAfee Show, Jake Paul analizó con detalle la situación clínica que afronta y descartó de forma categórica volver a pactar enfrentamientos ante atletas de la categoría de peso completo que posean antecedentes olímpicos.

“La mandíbula sana y vuelve más fuerte”, manifestó el boxeador al evaluar su proceso de recuperación física. En la misma intervención, el deportista de Ohio añadió con relación a su futuro inmediato en los encordados: “Probablemente ya no pelearé contra pesos completos medallistas de oro olímpicos. Es lo más inteligente, ¿no? Aprendí la lección”.

A pesar de haber pasado por el quirófano en dos oportunidades para corregir el daño estructural en su rostro, Jake Paul aclaró que su retiro de la disciplina no se encuentra bajo consideración en estos momentos. No obstante, el atleta bromeó en el espacio de comunicación norteamericano al señalar que las consideraciones económicas de las bolsas garantizadas podrían variar las decisiones técnicas de su equipo de trabajo. “Pero si el cheque es lo suficientemente grande, pelearé con cualquiera. Me la volveré a romper”, concluyó de manera irónica el promotor en The Pat McAfee Show.

La agenda de Joshua tras el enfrentamiento

El destino deportivo de ambos competidores ha tomado rumbos distintos de cara a la segunda mitad del calendario de competencias. Mientras el entorno de Jake Paul continúa evaluando los plazos médicos necesarios para autorizar el regreso formal a los cuadriláteros, el boxeador británico mantiene su planificación enfocada en recuperar su posición de liderazgo en la división de peso pesado.

La agenda de Anthony Joshua contempla una reaparición oficial el próximo 25 de julio en territorio de Arabia Saudita, escenario donde se medirá ante el peleador albanés Kristian Prenga. Este compromiso servirá como antesala para las negociaciones definitivas de la cartelera de unificación que la afición del Reino Unido proyecta para el mes de noviembre frente al ex campeón del Consejo Mundial de Boxeo, Tyson Fury.

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