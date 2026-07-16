Richardson Hitchins se retracta de su arremetida en contra del Canelo Álvarez

La repercusión de los mensajes publicados en las redes sociales por los deportistas activos suele modificar la percepción de los aficionados sobre las rivalidades en el pugilismo. En esta oportunidad, el boxeador estadounidense Richardson Hitchins decidió aclarar la controversia generada a raíz de sus recientes comentarios en plataformas digitales dirigidos hacia el mexicano Saúl Álvarez, confirmando que su intención no era demeritar el legado del Canelo ante el público.

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La situación comenzó cuando el exmonarca de las 140 libras empleó sus canales de comunicación para compararse técnicamente con el boxeador de Guadalajara.

En dicha publicación, el estadounidense minimizó las capacidades de Canelo Álvarez al asegurar que poseía mejores cualidades defensivas y ofensivas sobre la lona. “Soy fan de Canelo, pero solía ser un fanático enorme hasta que me di cuenta de que soy mejor boxeador que él. Pero ¡es un boxeador de primera!”, escribió Hitchins en su primer mensaje digital.

All jokes aside i was trolling about Canelo . Canelo Alvarez is one of my favorite fighters of all time and i have nothing but respect for him and the things he’s done for the sport of boxing he’s a true champion and one of the most skillful fighters of this generation ? — Richardson Hitchins (@HeIsRichardson) July 15, 2026

La aclaratoria sobre la broma en las redes sociales

Ante la respuesta de los seguidores de la disciplina, el deportista norteamericano optó por publicar un segundo texto para matizar la dirección de sus aseveraciones previas.

Hitchins explicó formalmente que su intención inicial era generar una interacción humorística en la plataforma y descartó cualquier tipo de diferencias personales con Canelo Álvarez, a quien calificó como uno de sus referentes deportivos en la actualidad.

Richardson Hitchins: “THIS IS THAT SH*T THAT CANELO WISH HE HAD!”

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El boxeador de los Estados Unidos utilizó la misma vía de comunicación para ratificar su respeto por el historial del peleador jalisciense en las divisiones profesionales. “Dejando de lado las bromas, estaba trolleando sobre Canelo”, pormenorizó el exmonarca en su cuenta de X para detener los cuestionamientos en su contra. En la misma publicación, agregó sobre el legado del mexicano: “Canelo Álvarez es uno de mis peleadores favoritos de todos los tiempos y no tengo más que respeto por él y por las cosas que ha hecho por el deporte del boxeo; es un verdadero campeón y uno de los peleadores más habilidosos de esta generación”.

El panorama deportivo de ambos boxeadores

La reestructuración de la agenda para ambos atletas representa el foco de atención inmediato para las empresas de promoción que organizan las carteleras de la temporada de verano y de otoño.

Richardson Hitchins, quien renunció de manera voluntaria a su corona de la Federación Internacional de Boxeo tras concretar su firma con la marca Zuffa Boxing, se prepara para su debut oficial el próximo 26 de julio ante el mexicano Magic Salas.

Por su parte, el boxeador tapatío mantiene sus entrenamientos enfocados en recuperar su posición dentro de las clasificaciones de peso supermediano tras su último revés en Las Vegas frente a Terence Crawford. La planificación de la esquina de Canelo Álvarez establece que su regreso oficial se concretará en el mes de octubre, fecha en la que disputará el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo frente al francés Christian Mbilli.

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