Canelo Álvarez arremete sobre Benavídez y dice que solo busca dinero para pelear

El panorama en las divisiones intermedias y altas del boxeo profesional continúa registrando debates en torno a las prioridades comerciales de sus figuras. El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez descartó de manera definitiva la viabilidad de concretar un enfrentamiento contra David Benavídez en el mediano plazo, argumentando que las constantes menciones de su nombre por parte del retador invicto responden únicamente a un interés de carácter financiero.

Para Canelo Álvarez, el trasfondo de estos desafíos públicos no posee una justificación deportiva real en la actualidad, debido principalmente a la disparidad en las categorías de peso en las que ambos atletas desarrollan sus campamentos.

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Las declaraciones del púgil tapatío se presentan en un momento de reestructuración para su propio equipo de trabajo, el cual se enfoca en recuperar terreno en las clasificaciones internacionales de las 168 libras.

En la charla sostenida con el medio especializado Inside The Ring, Canelo Álvarez argumentó que el proceder de su contraparte obedece a un interés por asegurar bolsas económicas elevadas que de otro modo serían complejas de obtener en la división de peso crucero o semipesado. “En cada pelea me reta, siempre buscando el día de pago. Hay una razón por la que siempre me retan”, declaró el boxeador de Jalisco.

Las condiciones del pasado en las 168 libras

La justificación técnica que expone la esquina del peleador mexicano se basa en el historial de actividades registrado cuando ambos competidores coincidieron dentro de la división de peso supermediano.

Durante ese periodo, la meta principal del tapatío era unificar las coronas de los cuatro organismos rectores de la disciplina, un objetivo para el cual debió derrotar de forma consecutiva a los monarcas vigentes de cada entidad.

El boxeador de Guadalajara explicó los motivos por los cuales el combate no se concretó cuando las condiciones físicas eran equivalentes para los dos deportistas. “Cuando ambos estábamos en la categoría de 168 libras, peleé contra todos los campeones de la división. Me pregunté: ¿Por qué él nunca peleó contra esos campeones? Si en ese momento hubiera sido campeón, habría peleado contra él, porque mi objetivo era ser campeón indiscutido, pero ahora mismo es imposible”, puntualizó Canelo Álvarez.

La transición de David Benavídez hacia categorías de peso superiores representa el obstáculo reglamentario y físico que, según la perspectiva del campamento del mexicano, clausura cualquier posibilidad de negociación futura.

Al haber obtenido cinturones en las 175 y las 200 libras, el boxeador de origen estadounidense se encuentra muy alejado del tonelaje que maneja el exmonarca indiscutido de las 168 libras.

El retorno en Arabia Saudita y el futuro de Benavídez

El presente de Canelo Álvarez se encuentra enfocado de forma exclusiva en el compromiso que sostendrá el próximo mes de octubre en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

En dicha velada, el mexicano asumirá el rol de retador oficial al disputar el título de peso supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, cinturón que actualmente posee el boxeador de origen camerunés nacionalizado francés Christian Mbilli.

Una victoria en Medio Oriente permitiría que Canelo Álvarez recupere una porción del campeonato que perdió en septiembre del año anterior frente a Terence Crawford en Las Vegas. Respecto a la actualidad física del mexicoamericano y su escalada de tonelaje, el exmonarca indiscutido concluyó: “Él puede pelear con pesos pesados. Entiendo por qué me reta, o por qué me retan, no hay problema”.

Por su parte, David Benavídez extendió su registro invicto profesional a 32 victorias tras superar a Gilberto “Zurdo” Ramírez durante el transcurso del pasado mes de mayo. Con la opción de medirse ante el jalisciense descartada por completo, la promotora Premier Boxing Champions proyecta encaminar al peleador invicto hacia un duelo de unificación total en las 200 libras frente al titular del Consejo Mundial de Boxeo, Noel Mikaelian.

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