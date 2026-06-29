Canelo Álvarez pospone su regreso para octubre

La agenda boxística internacional registrará una modificación en su calendario respecto a uno de los enfrentamientos programados en la categoría de las 168 libras. El combate donde se presentará el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez ante el retador europeo Christian Mbilli cambiará de fecha para realizarse a finales del mes de octubre en la ciudad de Riad, Arabia Saudita.

La noticia sobre la postergación del evento se dio a conocer a través de las plataformas de comunicación de la revista especializada The Ring, basándose en los informes proporcionados por el periodista Mike Coppinger.

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La publicación detalló que el pleito, planificado originalmente para el 12 de septiembre, se acoplará a la cartelera de eventos de la temporada árabe en Medio Oriente.

The Canelo Alvarez-Christian Mbili fight for the WBC super middleweight title has been postponed and will now take place in late October in Riyadh, @ringmagazine has learned. The fight was originally set to take place Sept. 12. Now, part of a growing Riyadh Season calendar. pic.twitter.com/TAAWdrVpBO — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) June 28, 2026

“La pelea entre Canelo Álvarez y Christian Mbilli por el título de peso súper medio del CMB ha sido pospuesta y ahora tendrá lugar a finales de octubre en Riad”, pormenorizó el reporte difundido por The Ring en sus canales digitales oficiales para confirmar la postergación.

El mismo informe añadió que el pleito “forma parte del creciente calendario de Riyadh Season”, modificando el tiempo de entrenamiento disponible para las esquinas de ambos púgiles.

Implicaciones en la preparación física de los contendientes

La reprogramación del combate otorga a las esquinas un margen de acción de aproximadamente cinco semanas adicionales para ajustar las estrategias técnicas de cara al pleito.

Esta extensión en el calendario resulta especialmente relevante para la preparación de Canelo Álvarez, quien tiene como objetivo retornar a la actividad oficial de alto rendimiento tras someterse a una intervención quirúrgica en su codo izquierdo a finales del año anterior.

Por su parte, el boxeador de origen camerunés nacionalizado francés mantiene un ritmo de trabajo enfocado en capitalizar su estructura física y su volumen de golpeo sobre el ring. El equipo del retador europeo estima que la presión constante desde el primer asalto será la clave técnica para neutralizar la experiencia de Canelo Álvarez y arrebatarle el campeonato absoluto del Consejo Mundial de Boxeo.

El panorama competitivo en la división de los supermedianos

La división de peso supermediano se mantiene a la expectativa de esta resolución debido a que el resultado final del pleito reconfigurará las clasificaciones de los organismos unificados.

Un triunfo para Canelo Álvarez significaría recuperar la condición de monarca en una de las categorías del boxeo moderno, mientras que una derrota podría abrir paso a una nueva generación de campeones invictos en las 168 libras.

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