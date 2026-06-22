Shakur Stevenson tiene clara la insistencia de Haney para concretar una pelea

El monarca estadounidense Shakur Stevenson analizó de forma pública los motivos que impulsan los constantes llamados de su compatriota Devin Haney para concretar un combate, argumentando que el interés de su colega radica principalmente en obtener beneficios físicos sobre la báscula el día del evento.

La posibilidad de un choque entre ambos púgiles ha tomado fuerza en las últimas semanas del calendario deportivo, estableciéndose la cuestión del tonelaje como el principal desacuerdo entre los equipos de trabajo.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Mientras el campeón wélter de la Organización Mundial de Boxeo pretende concretar el enfrentamiento en el límite de las 147 libras, su contraparte exige el establecimiento de condiciones especiales de peso para evitar disparidades sobre el cuadrilátero.

El debate por las categorías de peso y los límites pactados

La postura del monarca wélter de buscar un enfrentamiento directo en su categoría actual ha sido recibida con cautela por la esquina del campeón de peso superligero.

Para Shakur Stevenson, la insistencia en disputar la contienda en la división de las 147 libras es una estrategia orientada a consolidar una ventaja física, criticando además que su oponente busque oponentes de menor peso en lugar de ascender a la categoría de peso superwélter.

Durante una conversación con el periódico británico The Daily Mail, el peleador de Newark argumentó que el planteamiento de su potencial oponente evita asumir compromisos de mayor exigencia ante los clasificados de peso superwélter.

“Estás suplicando pelear contra alguien mucho más pequeño que tú, tal como lo hicieron con Tank [Gervonta Davis] durante años”, declaró Shakur Stevenson a la citada fuente periodística, añadiendo sobre las proyecciones de su rival: “No estás ansioso por subir de categoría y pelear contra [Jaron] Ennis en 154 libras, eso no es en lo que estás pensando. Quieres una ventaja sobre alguien”.

Billy this response took a hour and then it’s a irrelevant response and I was talking to Dev stfu while the bosses talking.. Appreciate it? https://t.co/YwOHHY33et — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) June 21, 2026

La disparidad en la rehidratación física

El factor que acentúa las diferencias entre ambos campos de entrenamiento es la recuperación de peso posterior a la ceremonia de pesaje oficial.

El equipo del campeón de las 140 libras estima que, si se concreta el pleito en el límite wélter y sin una cláusula de rehidratación estricta, la diferencia de peso real sobre el cuadrilátero podría superar las veinte libras a favor del actual titular de la OMB.

Esta proyección de peso representa el principal motivo por el cual se ha propuesto establecer un peso pactado de 144 libras que limite la ventaja física del rival en la velada. “Cuando Devin y yo peleemos, Devin va a pesar 20 libras más. Por eso está tan ansioso por subirse al ring conmigo”, de esa manera puntualizó Shakur Stevenson al detallar las razones de su exigencia. “Por mi parte, estoy dispuesto a pelear, pero por eso dije 144 libras. Baja de peso y nos vemos en un punto intermedio”, añadió al medio de comunicación europeo.

Sigue leyendo: