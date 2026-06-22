Naoya Inoue está listo para una gran pelea en 2027, ¿Será contra Bam Rodríguez?

El entorno de los pesos bajos del boxeo profesional se prepara para una colisión de talentos de primer nivel en el mediano plazo. El promotor del campeón indiscutido de peso supergallo, Hideyuki Ohashi, confirmó que Naoya Inoue tiene agendado un compromiso de alto perfil para febrero de 2027, desatando de inmediato las proyecciones de la prensa especializada sobre un choque histórico en los cuadriláteros.

Durante una comparecencia ante los medios de comunicación en Tokio, el representante detalló que las negociaciones para el primer trimestre de ese año ya están en marcha y sugirió que el rival es ampliamente esperado por la afición.

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“Él tendrá una gran pelea en febrero del próximo año”, declaró Ohashi en declaraciones recogidas por la prensa local. “Estoy seguro de que pueden imaginar cuál es. Eso también está en movimiento en este momento”, puntualizó al referirse al estatus del acuerdo.

?Hideyuki Ohashi on the future plans for Naoya Inoue – "he will have a big fight in February next year. I'm sure you can guess which one. That's also in motion right now. Once that's done, the next one will be in an absolutely extraordinary place" (Yahoo Japan)



It was reported? pic.twitter.com/CkySbYoke0 — Tokker? (@ATokkers5) June 21, 2026

Las proyecciones de un duelo unificatorio ante Jesse Rodríguez

Las palabras del promotor asiático han dirigido la atención de los analistas hacia el estadounidense Jesse Rodríguez, quien recientemente inició su ascenso de categorías tras abandonar la división supermosca.

El joven peleador de 25 años conquistó el campeonato mundial de peso gallo de la Asociación Mundial de Boxeo al noquear a Antonio Vargas, estableciéndose como uno de los candidatos naturales para desafiar a Naoya Inoue.

La planificación de la empresa promotora Matchroom Boxing, dirigida por Eddie Hearn, contempla un avance progresivo para el boxeador norteamericano antes de buscar las coronas en las 122 libras.

El plan de trabajo establece que Rodríguez realice al menos una o dos defensas de su título actual para consolidar su estructura física antes de dar el salto definitivo hacia la división donde reina Naoya Inoue.

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NAOYA “THE MONSTER” INOUE VS. JOHN RIEL “QUADRO ALAS“ CASIMERO



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I have been informed by a credible inside source that this fight is in play…



?#InoueCasimero pic.twitter.com/MkypnREn4q — ? Great Chef Boxing ? (@GreatChefBoxing) June 22, 2026

El invicto del monarca y el escenario internacional

El actual monarca de peso supergallo ostenta un registro profesional invicto de 33 victorias, de las cuales 27 se han resuelto por la vía rápida. En su última presentación sobre el cuadrilátero durante el pasado mes de mayo, Naoya Inoue defendió con éxito sus cinturones al vencer por decisión unánime a Junto Nakatani en Japón, consolidando su posición como uno de los mejores boxeadores libra por libra de la actualidad.

De concretarse este enfrentamiento para la temporada de 2027 representaría uno de los mayores atractivos comerciales para las plataformas de transmisión internacional debido al nivel técnico de ambos de los atletas.

El choque de estilos entre la velocidad de Rodríguez y la potencia del campeón invicto definirá el liderazgo absoluto de las divisiones menores en el boxeo organizado contemporáneo.

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