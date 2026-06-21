Oscar Collazo lució su poderío boricua para noquear a Neider Valdez

El boxeador puertorriqueño sumó un nuevo logro en su trayectoria deportiva durante la velada disputada este sábado en Oceanside, California. En su debut dentro de la categoría de las 112 libras, Oscar Collazo resolvió el enfrentamiento por la vía del nocaut técnico en el segundo episodio frente al mexicano Neider Valdez, obteniendo el título internacional de peso mosca de la Organización Mundial de Boxeo.

El combate estaba programado originalmente a doce asaltos en el Frontwave Arena, pero la diferencia técnica se hizo evidente desde el primer campanazo.

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El actual campeón unificado de peso mínimo, Oscar Collazo, demostró adaptabilidad física al nuevo tonelaje y logró enviar a la lona a su oponente en tres ocasiones durante el transcurso del segundo round.

PUERTO RICO POWER ??



Ring, WBA and WBO strawweight champion Oscar Collazo STOPS Neider Valdez in round two ? pic.twitter.com/zqN6vrgI7V — Ring Magazine (@ringmagazine) June 21, 2026

Ante el castigo recibido por el peleador de Monterrey, la esquina de Valdez intervino para detener las acciones a los dos minutos con veinticinco segundos de ese mismo asalto.

Declaraciones tras la victoria en Oceanside

Al finalizar el enfrentamiento transmitido a nivel mundial por la plataforma de streaming DAZN, el púgil de Villalba analizó las dificultades previas al combate y la estrategia que le permitió definir las acciones sobre el cuadrilátero.

“Me sentí genial. Pasaron muchas cosas antes de esta pelea, pero me sentí genial ahí dentro. Primero, quiero agradecer a Eric Gomez, Golden Boy y Miguel Cotto Promotions por darme esta oportunidad y seguir impulsándome. La gente no entiende lo difícil que fue concretar esta pelea, pero gracias a Dios conseguimos la victoria”, declaró Oscar Collazo a la señal oficial de DAZN.

OSCAR COLLAZO DROPS VALDEZ 3 TIMES IN ROUND 2 AND ENDS IT ??#CollazoValdez | Live NOW on DAZN ?? pic.twitter.com/L89rs90C1e — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 21, 2026

El deportista puertorriqueño detalló que su meta es establecer una permanencia prolongada en la división de peso mosca para disputar las coronas absolutas en el mediano plazo.

Respecto a su plan de ataque en el ring, el boxeador de 29 años detalló que se enfocó en medir la mano derecha de su oponente para encontrar el espacio reglamentario que le permitiera conectar su directo de izquierda. “Me sentí genial en las 112 libras. Me encanta esta división. De hecho, quiero quedarme aquí por mucho tiempo”, añadió Oscar Collazo al justificar la detención de la pelea por parte de la esquina rival tras la tercera caída.

Oscar Collazo wants to move up and face Ricardo Sandoval ?#CollazoValdez ?? pic.twitter.com/cJ34sApoDQ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) June 21, 2026

Próximos desafíos y resultados de la cartelera

La planificación de la promotora contempla iniciar negociaciones para concretar retos ante los principales clasificados del escalafón internacional.

El boxeador boricua identificó de manera directa al contrincante que desea enfrentar en su siguiente aparición en el ring para continuar con su ascenso en las clasificaciones. “Definitivamente me interesa pelear con Ricardo Sandoval. De verdad quiero esa pelea. Espero que podamos concretarla. Estoy listo para las grandes peleas. Estoy listo para hacer historia. Nací para esto”, concluyó Oscar Collazo al finalizar su intervención.

La velada presentada por Golden Boy Promotions en asociación con Miguel Cotto Promotions incluyó otros enfrentamientos de nivel en las preliminares.

En el pleito coestelar, el mexicano Yair “Manotas” Gallardo venció por decisión unánime al canadiense Buneet Bisla tras diez asaltos, conquistando los cetros vacantes de peso semipesado de la NABO y de la WBC FECARBOX con tarjetas de 97-92, 98-91 y 96-93.

Asimismo, el olímpico uzbeko Ruslan Abdullaev obtuvo el campeonato superligero Continental Gold de la AMB tras derrotar por nocaut técnico en el quinto round a Orestes Velázquez.

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