Canelo Álvarez demuestra su pasión por el Tri

La celebración del Mundial 2026 en territorio norteamericano ha generado un impacto social significativo en el país anfitrión. Al respecto, el campeón mundial de boxeo en cuatro divisiones, Saúl Canelo Álvarez, compartió sus valoraciones sobre la importancia cultural de respaldar al combinado nacional de fútbol en una justa de carácter internacional de la cual México forma parte como sede organizadora.

El pugilista jalisciense reconoció el alcance global que posee esta disciplina deportiva y la manera en que se vive el certamen dentro de las fronteras mexicanas.

En una serie de declaraciones concedidas a la FIFA, Canelo Álvarez analizó el arraigo que genera el fútbol en la población local cada vez que la escuadra nacional sale al terreno de juego.

“El futbol es el deporte más famoso en el mundo. Y obviamente aquí en México se vibra, se siente siempre que juega México, ¿por qué? Porque para nosotros como mexicanos es un orgullo apoyar a México”, declaró Canelo Álvarez a la señal oficial del organismo rector del balompié mundial (FIFA), detallando el lazo emocional que une a la afición con sus atletas.

Uniendo a todo un país ????



El boxeador Canelo Álvarez, sobre el orgullo que sienten los mexicanos por ser coanfitriones de la #CopaMundialFIFA 2026 ? pic.twitter.com/Jbc7MuePl5 — FIFA (Español) (@fifacom_es) June 20, 2026

El significado de la localía en el certamen mundialista

El respaldo del público hacia el representativo dirigido por Javier Aguirre ha sido uno de los temas más destacados durante las primeras fechas del calendario oficial. De acuerdo con el análisis de Canelo Álvarez para la FIFA, el hecho de albergar el torneo en el país intensifica la necesidad de mostrar unidad en las tribunas para empujar al equipo hacia los objetivos deportivos planteados por el cuerpo técnico.

“Y en esta ocasión en el futbol pues más todavía. Es algo muy importante para nosotros los mexicanos y que lo sentimos con mucho orgullo”, puntualizó el boxeador tapatío al organismo oficial (FIFA) sobre el ambiente festivo que se vive tanto en los estadios como en las calles desde el silbatazo inicial del pasado 11 de junio.

El compromiso de la familia del púgil con la delegación mexicana se ha reflejado en su asistencia constante a los recintos deportivos seleccionados por el comité organizador. Acompañado por su esposa e hijos, el atleta estuvo presente en el Estadio Ciudad de México durante la jornada inaugural donde la escuadra nacional obtuvo un triunfo de dos goles por cero frente a su similar de Sudáfrica.

Resultados deportivos y confianza financiera

La trayectoria del representativo continuó con un marcador favorable en la ciudad de Guadalajara, donde el conjunto tricolor venció por un gol a cero a Corea del Sur. Este segundo acierto consecutivo sobre el césped no solo aseguró la clasificación de México a la ronda de los dieciseisavos de final del torneo, sino que también coincidió con la presencia del campeón de boxeo en los palcos del Estadio de Guadalajara.

El apoyo del boxeador hacia la selección también se ha trasladado al plano de los pronósticos financieros mediante la colocación de jugadas en plataformas digitales.

A través de dos apuestas individuales de cien mil dólares cada una, Canelo Álvarez acumuló ganancias netas estimadas en 148 mil dólares tras registrarse los resultados positivos del equipo ante los representativos de Sudáfrica y Corea del Sur.

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