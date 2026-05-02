Naoya Inoue sigue imbatible y defiende con éxito sus coronas por séptima vez

El boxeador japonés Naoya Inoue ratificó su posición como monarca absoluto del peso supergallo al vencer por decisión unánime a Junto Nakatani. El enfrentamiento tuvo lugar en el Tokyo Dome, donde se pusieron en juego los cinturones de la AMB, CMB, FIB, OMB y The Ring.

Tras doce asaltos de alta intensidad técnica, los jueces entregaron tarjetas de 116-112, 115-113 y 116-112 para confirmar la victoria del campeón defensor.

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Durante los primeros tres episodios, ambos peleadores mantuvieron una distancia prudente para analizar las trayectorias de los golpes.

No se registraron intercambios de poder significativos en este inicio, ya que el respeto por el récord invicto de cada uno prevaleció sobre la ofensiva. Fue un periodo de estudio táctico donde Naoya Inoue buscó descifrar la guardia zurda y el mayor alcance de su compatriota.

Ajustes tácticos y dominio en la distancia media

A partir del cuarto asalto, la dinámica del combate cambió hacia un intercambio más frecuente de combinaciones en el centro del cuadrilátero.

Nakatani utilizó su estatura para conectar desde la periferia, logrando momentos favorables especialmente en el sexto round. Sin embargo, la capacidad de respuesta de Naoya Inoue se hizo presente en el séptimo giro, donde aumentó la velocidad de ejecución y la explosividad de sus ataques.

Naoya Inoue se mantiene intratable y con un ritmo arrollador en el boxeo profesional. (AP Photo/Hiro Komae)

El retador presentó resistencia mediante el uso constante de ‘uppercuts’ y golpes largos que impactaron el rostro del campeón. Pese a sufrir una cortada en la ceja izquierda producto de un cabezazo accidental en el décimo asalto, Nakatani continuó con la estrategia de presión. En este punto de la contienda, Naoya Inoue ajustó sus desplazamientos laterales para evitar las cuerdas y retomar el control de los tiempos del combate.

Resolución del campeonato indiscutido

En la etapa final de la pelea, la experiencia en peleas de campeonato permitió al dueño de los títulos administrar su ventaja en las tarjetas. Mientras Nakatani intentaba cerrar la distancia con urgencia en el último episodio, el monarca priorizó una defensa sólida y contragolpes precisos. Con este resultado, el récord profesional de Naoya Inoue se eleva a 33 victorias sin derrotas, consolidando su séptima defensa exitosa en la división de las 122 libras.

Aunque no se emitieron declaraciones oficiales en el ring de forma extensa debido a la inmediatez del cierre, el equipo de transmisión oficial destacó la importancia histórica del evento para el deporte nipón.

Tras el anuncio oficial del veredicto, Naoya Inoue saludó a la audiencia presente, marcando un hito de asistencia en el recinto deportivo. El boxeador derrotado, por su parte, sumó su primer revés profesional tras un desempeño competitivo que fue reconocido por los jueces.

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