Volumen de golpes contra poder: Benavídez vs. Zurdo Ramírez es garantía de espectáculo

LAS VEGAS – David Benavídez llegó a la ceremonia de pesaje de este viernes como si la pelea fuera a realizarse enseguida: pantaloncillos de boxeo en color blanco, botas con un diseño especial y, especialmente, con la energía de alguien que no puede esperar para su gran ocasión.

Luego, el hombre de 29 años y que marcha invicto en el boxeo profesional (31-0) incitó al público reunido en la arena del MGM Grand a corear juntos y a la cuenta de tres: “Moooonstruoooo…”.

El llamado “Monstruo Mexicano” está listo para ir por la más grande victoria de su carrera. Tras años de ser eludido por Canelo Álvarez, Benavídez sube 25 libras para tratar de coronarse campeón mundial de los cruceros.

Su rival es alguien con quien ha hecho sparring y de hecho tienen buena amistad. Gilberto “Zurdo” Ramírez, de 34 años, estará haciendo la segunda defensa de su cetro mundial. El hombre de Mazatlán llega con impresionante marca de 48-1, siendo su único descalabro el que sufrió en 2022 ante Dmitry Bivol, el enorme peleador ruso que también derrotó a Saúl Álvarez.

La pelea es vista como un platillo imperdible, sin importar que en este fin de semana del Cinco de Mayo no estén presentes los acostumbrados de la fecha: Mayweather, Pacquiao y más recientemente Canelo.

En una escena muy rara en el boxeo, “Zurdo” Ramírez y David Benavídez llegaron prácticamente juntos -uno casi al lado del otro- a la ceremonia del pesaje. Por lo regular, los peleadores no se acercan; se evitan. No hubo interacción entre ellos, pero sí la hubo luego de pasar por la báscula.

El “Zurdo” dio exactamente 200 libras y luego se sentó con rostro de agotamiento mientras un grupo de música ranchera amenizaba la ceremonia. Benavídez, por su parte, registró 196.8 libras y se le veía fresco al no tener en este campamento que cortar peso como cuando estuvo en divisiones inferiores. El nacido en Phoenix obtuvo títulos en peso supermediano y semicompleto.

Tras cumplir con el trámite, se encararon por última vez antes del pleito y se dieron un abrazo. El respeto es total entre ellos. La ilusión de hacer historia y agregar a sus respectivos legados es desbordante. Y la responsabilidad de cumplir con el público la noche del sábado en la Arena T-Mobile, la cual estará a reventar, es innegable.

De la Hoya espera nocaut, para uno u otro

La pelea entre Benavídez y Ramírez tiene todos los ingredientes para ser espectacular. Desde el punto de vista táctico, es fascinante: un hombre más grande y más poderoso, aunque de menor movilidad, ante una máquina de lanzar golpes. Poder contra rapidez.

Ambos han sido a lo largo de sus carreras garantía de entretenimiento en el ring.

“Zurdo calcula sus golpes, no tira muchos golpes, pega fuerte y tiene buena quijada”, resumió Óscar de la Hoya, promotor del mazatleco. “Benavídez tira muchos golpes, pero se va cansando un poco”.

En charla con La Opinión, el “Golden Boy” señaló la manera en que Ramírez puede ganar el combate más grande de su vida.

“Yo creo que si el ‘Zurdo’ lo calcula bien cuando Benavídez esté tirando sus golpes, porque Benavídez es bien ‘entrón’, lo puede zarandear y lo puede noquear”.

De la Hoya, el hombre que convirtió al fin de semana del Cinco de Mayo en el más grande del boxeo con sus numerosas megapeleas frente a varios de los mejores de la historia, aseguró que Benavídez puede noquear a Ramírez con andanadas de golpes que obliguen a la intervención del réferi, o que “Zurdo” puede quitarle lo invicto al agresivo mexicoamericano con un cañonazo que lo derribe.

“Esta pelea no se va por decisión”, fue su sentencia.

En las apuestas, David Benavídez es marcado como amplio favorito para llevarse el triunfo con momios de hasta -390, es decir, que para ganar 1 se deben arriesgar 3.9. Ramírez es el “underdog” por alrededor de +300 (para 3 por cada 1).

Armando Reséndiz y Jaime Munguía están listos

En la pelea coestelar, Armando “Toro” Reséndiz, de Guayabitos, Nayarit, defenderá su cetro de peso supermediano AMB contra Jaime Munguía, de Tijuana. Los analistas creen que este pleito entre mexicanos podría ser tan bueno como el choque estelar.

Reséndiz (16-2), registró 167 libras (una por debajo del límite), mientras que Munguía (45-2), dio 167.4.

Ambos se vieron en tremenda forma física este viernes, con Munguía -quien entrena bajo Eddy Reynoso- animado y retador, mientras que Reséndiz provocaba a los fans al “escarbar” con su pie como hacen los toros con su pata en señal de ataque. Y eso se espera en el ring.

Es la gran oportunidad para Munguía de regresar al título, dos años después de haber caído en el mismo escenario de este sábado contra Saúl Álvarez.

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