Jaime Munguía y Toro Reséndiz cumplieron el peso para el duelo en Las Vegas

Los boxeadores mexicanos Jaime Munguía y Armando “Toro” Reséndiz, cumplieron con el primer requisito reglamentario antes de su enfrentamiento en la T-Mobile Arena.

Durante un pesaje privado realizado este viernes, ambos pugilistas marcaron por debajo del límite de las 168 libras. Con este paso, la disputa por el título súper medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) queda oficialmente confirmada para este fin de semana en territorio estadounidense.

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El actual monarca de la división, Armando Reséndiz, detuvo la báscula en las 167 libras exactas. Por su parte, Jaime Munguía registró un peso de 167.4 libras, asegurando su lugar en la pelea coestelar de la cartelera.

Este combate representa una oportunidad clave para el retador, quien busca obtener su segundo campeonato mundial en una categoría de peso distinta tras su paso por los superwelter.

Armando Resendiz and Jaime Munguia face-off ahead of their WBA super middleweight title fight, live on DAZN 🇲🇽 pic.twitter.com/59b2ykaPSV — Ring Magazine (@ringmagazine) May 1, 2026

Expectativas por el título mundial de la AMB

La pelea genera un interés particular debido al estilo de choque que ambos boxeadores han mostrado en sus compromisos previos.

El campeón defensor llega con la intención de validar su posición en la élite del boxeo y silenciar las críticas sobre sus logros pasados. El enfrentamiento contra Jaime Munguía será la primera defensa que realiza de su cinturón regular, lo que añade una presión adicional al compromiso.

“Habrá guerra el 2 de mayo, lo garantizo. Va a ser un gran espectáculo y, si Dios quiere, también saldré victorioso. Sé que piensan que el batacazo contra Plant fue casualidad. Se trata de poner el trabajo. Si Dios quiere, podremos ejecutar nuestra estrategia y, con esa disciplina, salir victoriosos. Así de simple”, afirmó el Toro Reséndiz en declaraciones recogidas por el equipo de prensa del evento.

LETS GOOOOO‼️‼️‼️WE HAVE FIGHT‼️‼️‼️🔥🔥



Armando Reséndiz 167

Jaime Munguía 167.4



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El desafío del retador tijuanense

Para el aspirante fronterizo, esta contienda es la puerta de entrada para recuperar un sitio de privilegio en las clasificaciones internacionales. Jaime Munguía ha enfocado su preparación en contrarrestar la juventud y la agresividad de un oponente que viene de una victoria importante. El boxeador de Tijuana enfatizó que su objetivo principal es brindar un espectáculo de calidad para los seguidores que se darán cita en el recinto.

“Lo que puedo decirte es que Tijuana tendrá un nuevo campeón mundial este sábado por la noche, y será una pelea increíble. Sin duda es un gran desafío enfrentar a un peleador joven y hambriento, igual que yo. Y respeto mucho eso. Por eso, lo que quiero es que podamos darles a los aficionados la pelea que se merecen. Y eso es lo que busco”, aseveró Jaime Munguía durante el encuentro con los medios.

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