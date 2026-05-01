Benavídez solamente piensa en el Zurdo y en ser el nuevo rostro del boxeo 

Cuando un peleador se encuentra tan cerca de la cúspide y parece ser que el mundo del boxeo comienza a rendirse a sus pies es un momento sublime que a la vez puede ser algo muy peligroso y esto aparentemente lo tiene muy claro David “Monstruo” Benavídez.

Es cierto el invicto peleador (31-0. 25 KOs) se encuentra a un escalón de ascender a otro nivel.

Una victoria este sábado 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas contra el campeón crucero de la OMB y AMB, Gilberto “Zurdo” Ramírez le daría al “Monstruo” su tercer campeonato en tres divisiones distintas y quizás el trono del mundo boxístico.

Su ascenso de la categoría del peso semicompleto a la de crucero es un salto atrevido pero uno que Benavídez hace porque el momento lo amerita.

“Yo siempre estoy buscando las mejores peleas y mucho más cuando ya tengo las fechas importantes en el boxeo. Quiero darle a los aficionados las mejores peleas porque solamente así puedo seguir demostrando que soy el mejor, peleando contra los mejores”, dijo Benavídez.

El “Monstruo” cree que su momento ha llegado para convertirse en el rostro del boxeo y entiende que no lo puede desaprovechar. Además tiene bien claro que no es momento de perder el piso.

“Me molesta que me hablen del futuro cuando tengo enfrente a un campeón en el Zurdo. Merece todo mi respeto porque es un gran peleador y solamente estoy pensando en él y no en lo que pueda pasar en el futuro”, agregó Benavídez.

Una derrota ante el Zurdo podría truncar muchas cosas para Benavídez y es por eso que la preparación fue muy intensa y esa amistad y conocimiento cercano que tiene de su rival no es algo determinante.

Benavídez sabe que el Zurdo llegará con sorpresas

“Eso es lo que hace el boxeo (las sorpresas) nada está garantizado pero lo que sí está garantizado al 100 por ciento es el trabajo que pones en los campamentos. Yo estuve cinco meses entrenando para la pelea y estoy listo para lo que venga”, explicó.

El Zurdo es un rival que Benavídez toma con mucha cautela y se niega a darle importancia a la noción que este es un combate de trámite y fácil.

“Yo no hubiera tomado la pelea si hubiera creído que iba ser fácil porque para nosotros los boxeadores nada debe ser fácil. Hay que hacer las peleas duras y yo se que esta pelea va ser una guerra y le va gustar mucho a la gente”, concluyó.

Los botines de Benavídez honran a la cultura azteca

David “Monstruo” Benavídez sabe que este sábado 2 de mayo en Las Vegas le espera una verdadera guerra ante Gilberto Zurdo Ramírez, campeón crucero de la OMB y AMB y es por eso que ya tiene hasta unos botines especiales listos para el duelo.

Va ser una guerra entre mexicanos y para honrar este combate tan esperado el “Monstruo” subirá al cuadrilátero de la T-Mobile Arena con calzado azteca.

Los botines de Benavídez tendrán un diseño especial que le hace honor a la historia prehispánica de México.

“Es una guerra entre mexicanos y por eso quise captar el espíritu de los guerreros aztecas”, dijo Izzy Benavídez, hermana menor de David.

La joven diseñadora fue asignada con la tarea de hacer algo especial para el combate por su hermano pero el “Monstruo” le dio toda la libertad creativa.

“David confía en mí y me deja hacer mis creaciones además siendo su hermana conozco bien sus gustos. “Los diseños están inspirados en la temática de los aztecas por los símbolos y los colores“, agregó.

Esos botines pronto pisarán el terreno de guerra.

Sigue leyendo: