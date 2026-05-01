Julio César Chávez y Óscar de la Hoya protagonizaron emotivo reencuentro en Las Vegas

Las Vegas fue el escenario de una reunión significativa entre dos de las figuras más importantes del pugilismo internacional. A tres décadas de su último enfrentamiento en el cuadrilátero, el ex campeón mexicano Julio César Chávez y el promotor estadounidense Óscar de la Hoya se reunieron para celebrar su legado deportivo.

El evento formó parte de las festividades previas al fin de semana del Cinco de Mayo en la ciudad que albergó sus combates históricos.

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La presencia de Julio César Chávez generó gran expectativa durante la presentación de un documental que analiza la rivalidad que ambos mantuvieron en la década de los noventa.

Los ex competidores compartieron anécdotas de sus dos peleas pasadas, mostrando una relación de respeto que ha evolucionado con el paso de los años. Este acercamiento permitió a los aficionados observar la faceta más personal de estas figuras del deporte.

Julio César Chávez y Oscar De La Hoya cara a cara nosecuantos años después pic.twitter.com/ijuKDsOtbM — JuliusJulianis (@julianisjulius) May 1, 2026

Reconocimiento al legado de la leyenda mexicana

Durante una charla con los medios, el promotor de Golden Boy Promotions no escatimó en palabras de admiración hacia su antiguo rival. El empresario recordó cómo la trayectoria de Julio César Chávez influyó en sus inicios dentro del boxeo profesional. Para el estadounidense, el encuentro representó la oportunidad de honrar a quien considera una pieza fundamental en el desarrollo de su propia carrera.

“Chávez es mi compadre. Desde que empecé a ver sus peleas de niño siempre ha sido mi héroe, es un icono en el deporte, en la vida. Yo creo que viéndolo siempre es un placer, me da mucha alegría, la energía positiva. Es un gran hombre y lo quiero mucho, ha hecho mucho por mi carrera, por la carrera de muchos y del boxeo en general”, declaró Óscar de la Hoya en una entrevista concedida al portal mexicano Izquierdazo.

Oscar De la Hoya & Julio Cesar Chavez FACE OFF — Rivals REUNITE on Cinco de Mayo Fight Weekend #boxing pic.twitter.com/wL3MPKJjJG — SYED SALMAN (@salmantheboxing) May 1, 2026

Un momento de camaradería y recuerdos compartidos

El reencuentro incluyó una convivencia de más de veinte minutos donde los ex boxeadores bromearon sobre sus enfrentamientos previos en Las Vegas. A pesar de haber sido rivales encarnizados en el pasado, la actitud de Julio César Chávez y su contraparte fue de total cordialidad. Incluso realizaron un careo simbólico que terminó entre risas y un abrazo que selló el momento ante las cámaras presentes.

Para el Gran Campeón Mexicano, estos eventos sirven para mantener viva la tradición boxística en Estados Unidos. La figura de Julio César Chávez sigue siendo un referente de convocatoria, especialmente en fechas tan representativas para la comunidad latina. La interacción dejó en claro que las asperezas competitivas han quedado en el pasado, dando lugar a una amistad sólida y reconocida públicamente.

Reflexiones sobre tres décadas de historia deportiva

A través de sus plataformas digitales, el ex campeón en seis divisiones compartió imágenes del evento para subrayar el impacto emocional de volver a ver a su referente. La publicación resaltó la importancia de mantener estas conexiones entre generaciones de boxeadores, especialmente en una sede tan icónica para el boxeo mundial como es el estado de Nevada.

“Han pasado 30 años desde la última vez que nos enfrentamos en Las Vegas. No pude evitar ponerme emocional. La tradición del fin de semana del Cinco de Mayo continúa gracias a Estados Unidos”, expresó el ex boxeador en sus redes sociales oficiales tras su reunión con Julio César Chávez. El mensaje reafirmó el valor histórico que ambos aportan a la industria del entretenimiento deportivo.

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