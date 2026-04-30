El Canelo Álvarez reconoció la frustración que le causó perder contra Floyd Mayweather

La carrera de Saúl Álvarez ha estado marcada por grandes triunfos, pero una de sus noches más difíciles ocurrió en septiembre de 2013. En aquel momento, un joven Canelo Álvarez se enfrentó al invicto Floyd Mayweather Jr. en una pelea que terminó en una derrota por decisión mayoritaria y que dejó una huella profunda en la mentalidad del boxeador mexicano.

El peleador tapatío llegó a ese compromiso con apenas 23 años y la confianza de ser un campeón sólido en las 154 libras.

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Sin embargo, la falta de experiencia ante un rival de la jerarquía de “Money” fue el factor determinante. El impacto emocional de no obtener el resultado esperado llevó al pugilista a enfrentar un periodo de introspección muy complejo.

El impacto emocional y el golpe al ego

Durante una reciente entrevista con Oso Trava, el boxeador admitió que el desenlace de aquel combate le generó una inestabilidad emocional que no había experimentado antes. El Canelo Álvarez explicó que su seguridad personal se vio afectada al no poder cumplir con las expectativas que él mismo se había fijado para esa noche en Las Vegas.

“Me frustré muchísimo porque yo me sentía capaz”, confesó el tapatío en la citada entrevista. “Me sentía capaz para ganarle al mejor del mundo a mis 23 años. Y sí era capaz, simplemente no tenía la experiencia adecuada y me di cuenta después”, señaló el peleador al analizar la derrota que le quitó el invicto y su corona mundial.

La depresión tras la derrota en Las Vegas

El sentimiento de derrota fue más allá de lo deportivo, afectando su bienestar cotidiano durante un tiempo determinado. El Canelo Álvarez describió cómo el fracaso en su visualización del combate lo hundió en un estado anímico negativo, reconociendo por primera vez que pudo haber atravesado un cuadro de depresión debido a la magnitud del evento.

“Me dolió muchísimo porque, como lo quieras llamar, te pega en tu ego de peleador: lo que quería hacer, lo que visualizaste y que no sucedió”, relató el boxeador mexicano. Además, añadió con sinceridad sobre su estado mental: “Y sí, me dolió mucho, me pegó muchísimo y quizá tuve una depresión de algún nivel, no sé si haya niveles de depresión, pero quizá si la tuve”.

El proceso de recuperación y aprendizaje

A pesar del dolor, el proceso de sanación comenzó cuando el atleta decidió analizar la situación con objetividad en la soledad de su hogar. Al reflexionar sobre la calidad de su oponente, el Canelo Álvarez comprendió que ese tropiezo era una lección necesaria para su crecimiento y que no debía significar el final de sus aspiraciones como deportista de élite.

“Pero después, pensando solo en mi casa dije: ‘voy a pensar, no perdí contra cualquier persona, me ganó el mejor del mundo, tengo 23 años, no me hizo prácticamente nada’”, recordó el campeón. Esta mentalidad le permitió transformar la tristeza en motivación para regresar al gimnasio apenas un día después de haber analizado sus errores.

El camino hacia la cima del boxeo mundial

La derrota contra Mayweather, lejos de frenar su trayectoria, se convirtió en el combustible para alcanzar el estatus que ostenta hoy. El Canelo Álvarez asegura que ese momento fue fundamental para aprender a gestionar la fama y los retos que vendrían en los años posteriores, consolidándose finalmente como el referente principal del boxeo actual.

“Eso no me va a parar de ser el mejor del mundo un día y me levanté al siguiente día y me fui a entrenar”, sentenció el boxeador en su charla con Oso Trava. El peleador concluyó mencionando la urgencia que sintió en aquel entonces por retomar su actividad: “Le dije a mi entrenador, ‘me quiero quitar esta derrota rápido, quiero pelear lo más rápido que se pueda’”.

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