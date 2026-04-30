Eddy Reynoso tiene un rival elegido para el regreso del Canelo Álvarez

El futuro inmediato de Saúl “Canelo” Álvarez comienza a definirse de cara a su próximo compromiso internacional en el Medio Oriente. El entrenador y manejador del campeón mexicano, Eddy Reynoso, ha revelado que existe una terna de candidatos para la función programada para el 12 de septiembre en Arabia Saudita, bajo la premisa de enfrentar a otro monarca mundial.

La organización del evento, liderada por Turki Al-Alshikh, ha establecido que el oponente debe ostentar un título del mundo para cumplir con el concepto de la función. Ante este escenario, Eddy Reynoso ha evaluado las opciones disponibles en la división de los supermedianos y las categorías adyacentes para asegurar un combate de alto nivel competitivo que atraiga la atención global.

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“Yo me quedaría con Mbilli”: Eddy Reynoso sobre posibles rivales para Canelo en septiembre



El reconocido entrenador y manager @CANELOTEAM nos dijo que, a pesar de los nombres en la mesa, él ve al campeón @WBCBoxing, @MbilliChristian, como rival de @Canelo para septiembre 12. pic.twitter.com/UxsDPgvFJK — Salvador Rodriguez (@ChavaESPN) April 30, 2026

El candidato principal para el compromiso en Arabia

Dentro de las posibilidades que se manejan en el campamento tapatío, destaca un nombre por encima de los demás debido a su estatus actual en los organismos internacionales. En una entrevista concedida a Chava Rodríguez de ESPN KnockOut, Eddy Reynoso mencionó a los boxeadores que están bajo consideración para la fecha patria de septiembre.

“Pues Sheeraz, Mbilli, por ahí está Lester Martínez”, respondió Eddy Reynoso al ser cuestionado sobre las alternativas para el regreso de Álvarez.

Al profundizar en sus preferencias personales para la esquina del mexicano, el entrenador fue claro al señalar su elección: “Pero creo que yo me inclinaría más por Mbilli”, afirmó respecto al actual campeón del Consejo Mundial de Boxeo.

¿Quién para rival de Canelo en septiembre?👀🥊



Eddy Reynoso ya tiene su favorito… pic.twitter.com/1O3VBlfnLz — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) April 30, 2026

Preparación intensiva para retomar el camino

El equipo de trabajo ha confirmado que el boxeador jalisciense ya se encuentra en una etapa activa de entrenamiento para recuperar su mejor forma física. Según las palabras de Eddy Reynoso, el objetivo es superar el trago amargo de su última presentación y demostrar que sigue vigente como la cara principal del boxeo profesional a nivel mundial.

“Ya está entrenando, ya tiene 15 días trabajando fuerte lo físico, lo boxístico también, incluso ya está hasta boxeando”, detalló Eddy Reynoso sobre el estado actual de su pupilo. El preparador físico subrayó que existe una motivación especial en el gimnasio: “Y con ganas de que se llegue a septiembre para sacarse la espina”, concluyó el estratega desde la ciudad de Las Vegas.

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