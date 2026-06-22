Xander Zayas asegura que liquidará a Ennis para entrar en la lista de los mejores libra por libra

El calendario del boxeo profesional se prepara para una de las carteleras de mayor exigencia técnica de la temporada de verano en Estados Unidos. El próximo sábado 27 de junio, el Barclays Center de Brooklyn, Nueva York, albergará el enfrentamiento donde el púgil boricua Xander Zayas expondrá sus campeonatos mundiales ante el invicto Jaron “Boots” Ennis.

Zayas WORKIN??



The weigh in and the hydration going to be something to watch in it self!



FIGHT WEEK XANDER VS BOOTS?? pic.twitter.com/AD1KRh9tB0 — BOXING n BBQ (@BOXINGnBBQ) June 21, 2026

El combate, programado como el duelo estelar de la transmisión de DAZN Pay-Per-View y DAZN Ultimate, representa un punto de inflexión para el futuro de la división de las 154 libras.

Suscríbete a DAZN aquí y no te pierdas lo mejor del BOXEO

Para el monarca puertorriqueño, la oportunidad de enfrentar a un rival con un historial invicto de 35 victorias constituye el escenario idóneo para consolidar su posición en el boxeo de élite.

En una entrevista concedida a la revista especializada The Ring, Xander Zayas expresó que superar a un oponente de la jerarquía de Ennis le otorgará los méritos deportivos necesarios para formar parte de las clasificaciones mundiales más selectas.

"I feel like everybody's so afraid to put their record on the line or to put their belts on the line… I wanna consider myself the best in the sport. I gotta fight the best, I gotta beat the best and to do that is the way to do it."



23-year-old Xander Zayas has an old school? pic.twitter.com/tGWUzgQv5p — Uncrowned (@uncrownedcombat) June 22, 2026

“Se supone que Jaron Ennis es el mejor nombre en la categoría de 154 libras, así que una vez que lo venza, debería entrar en la lista de los mejores libra por libra”, declaró el atleta a la citada publicación sobre el valor estratégico de este compromiso.

El panorama en las clasificaciones mundiales de peso superwélter

La división de las 154 libras muestra una intensa competencia en la actualidad, con ambos contendientes ubicados en los puestos de privilegio del escalafón. En el registro oficial de The Ring, Xander Zayas se ubica actualmente en la tercera posición del ranking de la categoría, mientras que su oponente Jaron Ennis ocupa el quinto casillero, lo que añade un valor de unificación técnica a la cartelera de Brooklyn.

Un triunfo contundente el próximo 27 de junio permitiría al boxeador de 23 años aspirar a ingresar en la segunda mitad de la prestigiosa lista de los diez mejores peleadores libra por libra del mundo.

En ese sector del listado de The Ring se encuentran figuras consagradas de la disciplina como Dmitry Bivol, Junto Nakatani, Devin Haney, Oscar Collazo y Emanuel “Vaquero” Navarrete.

“Es algo que no puedo controlar. Depende de los periodistas y de todos los demás que votan. No me centro en la clasificación libra por libra. Me centro en vencer a Jaron Ennis”, pormenorizó el peleador al desvincularse de las presiones que generan los rankings de la prensa especializada antes de subir al ring.

Evolución técnica y preparación para la velada de Brooklyn

La trayectoria reciente del boxeador caribeño, Xander Zayas, muestra un desempeño consistente que le ha permitido acumular un récord invicto de 23 victorias sin derrotas en el plano rentado.

Durante el último ciclo de competencias, Xander Zayas obtuvo el cinturón de la OMB al superar al mexicano Jorge García Pérez en el mes de julio, para posteriormente capturar la faja de la AMB tras vencer por decisión unánime al alemán Abass Baraou en enero pasado.

La exigencia del campamento de preparación refleja la seriedad con la que el equipo de trabajo asume el compromiso ante Ennis en el Barclays Center. El monarca de las 154 libras enfatizó que el crecimiento físico e intelectual que ha desarrollado en el gimnasio le permite afrontar el reto con total seguridad sobre el cuadrilátero de Nueva York.

“Soy Xander Zayas, hago historia y lo haré una vez más el 27 de junio. Estoy creciendo en este deporte. Sé de lo que soy capaz y me exijo al máximo cada día, sabiendo que soy el mejor. Es sencillo esforzarme más y más cada día para lograr mis objetivos”, explicó el púgil sobre la rutina diaria que mantiene en su etapa de entrenamientos.

Para concluir su intervención con la revista The Ring, el atleta de origen puertorriqueño reiteró que su estrategia está diseñada para adaptarse a cualquier escenario que plantee su oponente durante los asaltos reglamentarios. “Estoy listo para sorprender al mundo y demostrar que tengo razón una vez más. A eso se reduce todo. Voy a salir victorioso, ya sea por nocaut o por decisión. Haré los ajustes necesarios para lograr la victoria”, sentenció el monarca antes del pesaje oficial.

Sigue leyendo: