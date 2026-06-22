Vergil Ortiz Jr. está listo para volver a la acción este año

El boxeador invicto de origen mexicano, Vergil Ortiz Jr., se prepara para retomar su actividad profesional tras las negociaciones recientes destinadas a resolver las diferencias contractuales con su empresa promotora.

Las dudas sobre la continuidad del deportista comenzaron a disiparse durante la transmisión del combate entre Oscar Collazo y Neider Valdez por la plataforma DAZN.

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En ese espacio, el director ejecutivo de Golden Boy Promotions, Óscar de la Hoya, fue consultado sobre las prioridades de su compañía y el estado de las conversaciones con el equipo de trabajo del boxeador.

Vergil Ortiz’s manager, Rick Mirigian tells The Ring’s @MikeCoppinger that Ortiz and Golden Boy Promotions are nearing a resolution to avoid arbitration.



Ortiz requested to be terminated from his promotional deal and sued for breach of contract earlier this year after a deal to? pic.twitter.com/8pGhXe4bVL — InsideRingShow (@InsideRingShow) June 22, 2026

El fin de las diferencias contractuales

El distanciamiento entre el boxeador y la promotora parece haber entrado en una fase de resolución tras semanas de negociaciones bilaterales. De acuerdo con informes compartidos por el reportero de DAZN, Chris Mannix, el presidente de la promotora, Eric Gomez, y el representante del púgil, Rick Mirigian, han estructurado las bases para una extensión de contrato que garantice la estabilidad financiera del deportista.

“Vergil will FIGHT this year!”- Oscar De La Hoya



??Oscar De La Hoya reveals that Ortiz Jr. will possibly fight in the fall of this year!!!! ? pic.twitter.com/rz8xktB1Cr — Fight Hub TV (@FightHubTV) June 21, 2026

Al ser interrogado sobre el estatus de estas conversaciones, el promotor de Golden Boy valoró la trayectoria de Vergil Ortiz Jr. y confirmó la disposición de su equipo para formalizar el acuerdo. “Vergil Ortiz es uno de los mejores que hay, odio no verlo pelear, así que ¿quiero resolver esto? Absolutamente, al cien por cien. ¿Cometimos un error ellos o nosotros? No. Hubo un malentendido, todo está bien, Eric está hablando con Rick y estamos haciendo que esto suceda”, declaró Oscar De La Hoya.

El regreso al cuadrilátero programado para este año

La resolución de este conflicto administrativo despeja el camino para la planificación de la agenda deportiva del boxeador en el corto plazo.

Los comisionados y promotores esperan concretar una fecha de presentación antes de que concluya el año, manteniendo la continuidad de una trayectoria que registra un historial invicto de 24 victorias sin derrotas.

El representante de la empresa promotora enfatizó que el vínculo histórico con el atleta ha facilitado el acercamiento técnico por encima de las ofertas externas que se presentaron en el mercado. “Me siento muy cómodo, tenemos nuestro acuerdo cerrado, la gente de fuera intenta complicar las cosas, pero tenemos los contratos, las relaciones… hemos tenido a Vergil desde que era un bebé, sentimos que somos muy cercanos y Vergil peleará este año”, pormenorizó el directivo durante la transmisión oficial del evento de boxeo para confirmar el retorno de Vergil Ortiz Jr. a las carteleras oficiales.

Los posibles rivales en el panorama de las 154 libras

La última aparición sobre el cuadrilátero del monarca interino de peso superwélter ocurrió el pasado 8 de noviembre, fecha en la que obtuvo un triunfo por la vía del nocaut técnico en el segundo asalto frente al experimentado Erickson Lubin.

Esa victoria generó múltiples proyecciones en las redes sociales sobre un eventual enfrentamiento unificatorio contra Jaron Ennis, quien observó el desempeño del mexicano desde la primera fila del recinto.

Aunque las negociaciones iniciales apuntaban a un combate entre ambos para el mes de abril, la agenda deportiva tomó un rumbo diferente en el mercado. Mientras Ennis se enfoca en su próximo compromiso ante el unificado Xander Zayas, el equipo de Golden Boy Promotions avanzará con las firmas de la extensión contractual para definir la fecha y el oponente para la próxima presentación de Vergil Ortiz Jr. en el cuadrilátero.

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