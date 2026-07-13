Dmitry Bivol rechazó oferta millonaria para trilogía con Beterbiev

La división de peso semipesado registra un distanciamiento en las negociaciones para unificar de forma definitiva sus coronas mundiales. El presidente de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA), Umar Kremlev, confirmó que el equipo de Dmitry Bivol decidió no aceptar una propuesta económica diseñada para realizar el tercer enfrentamiento directo contra Artur Beterbiev en territorio ruso.

La iniciativa de la organización buscaba asegurar la realización del pleito de desempate mediante un incremento financiero garantizado para ambos peleadores en comparación con las bolsas obtenidas en Arabia Saudita.

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Al ser cuestionado sobre las conversaciones, Kremlev se mostró disconforme ante la falta de un acuerdo legal para consolidar el espectáculo deportivo en el mediano plazo.

“Estoy muy decepcionado. Todo el mundo está esperando esta pelea. No sé por qué Bivol y su equipo no están aceptando la oferta, pero haré todo lo posible para que esta pelea suceda. Hemos estado hablando con ambos equipos desde hace bastante tiempo. Puedo confirmar que Beterbiev y su equipo están listos para la pelea”, declaró el dirigente deportivo en una entrevista exclusiva concedida a la revista especializada The Ring.

Los términos financieros y las condiciones del ofrecimiento

El planteamiento de la entidad internacional contemplaba un marco de ganancias muy superior al de las carteleras previas auspiciadas en el Medio Oriente. Según las precisiones del presidente de la IBA, la propuesta económica para el boxeador ruso duplicaba sus ingresos previos, mientras que su oponente mostraba una disposición absoluta para concretar las firmas obligatorias.

“La oferta que le hicimos a Bivol para la tercera pelea fue considerablemente mayor que las dos anteriores. Específicamente, a Bivol se le ofreció el doble de lo que ganó en los combates previos. Beterbiev pelearía gratis con tal de que esta pelea suceda”, detalló Kremlev.

A pesar de la disparidad de intereses mostrada por las esquinas, la dirigencia de la IBA mantiene el propósito de viabilizar el duelo, ya sea en territorio de Europa del Este o en una sede alterna que resulte conveniente para las empresas de transmisión digital. El objetivo principal es congregar a miles de aficionados en un recinto masivo que valide el interés global de la disciplina.

“Para ser sincero, presentamos ofertas realmente muy buenas por escrito. Pero, desafortunadamente, el equipo de Bivol sigue esperando algo. Bivol parece estar listo para pelear, pero su equipo sigue pensando. Puedo asegurarles a todos que estamos listos para organizar la tercera pelea al más alto nivel. Podemos hacerla ante 100 mil aficionados si se realiza en Rusia, pero también estamos abiertos a llevarla donde sea necesario”, concluyó Kremlev.

Un historial dividido y los compromisos reglamentarios

La rivalidad entre ambos atletas se encuentra empatada tras sus primeras dos presentaciones oficiales en el cuadrilátero. En el primer choque de octubre de 2024, Beterbiev obtuvo el veredicto de los jueces por la vía de la decisión mayoritaria, mientras que en la revancha de febrero de 2025 fue Dmitry Bivol quien se adjudicó la victoria bajo la misma modalidad de tarjetas.

No obstante, el presente de Dmitry Bivol se encuentra enfocado en atender los mandatos oficiales de los organismos que rigen el deporte. Tras someterse a una cirugía reconstructiva en su espalda y regresar a la actividad con un triunfo ante Michael Eifert en mayo de 2026, el monarca debe resolver las demandas de la Organización Mundial de Boxeo (OMB).

Recientemente, el organismo regulador instó a Dmitry Bivol a iniciar de manera inmediata las mesas de trabajo para programar una defensa obligatoria de su corona de las 175 libras frente al campeón interino Callum Smith.

Las promotoras tienen como plazo límite el próximo 26 de julio para unificar criterios comerciales antes de que la contienda se someta al proceso reglamentario de subasta pública.

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