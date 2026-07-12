Desastroso regreso de Conor McGregor a UFC 329, perdió por una lesión en el primer round

La cartelera del evento UFC 329, celebrado en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, registró un desenlace inesperado en su combate estelar. El retorno del peleador irlandés Conor McGregor a los octágonos de las artes marciales mixtas concluyó de forma abrupta a los sesenta y nueve segundos del primer asalto debido a una lesión de gravedad en su pierna derecha durante su enfrentamiento de peso wélter contra el estadounidense Max Holloway.

La acción que determinó el final del combate ocurrió en los instantes iniciales de la contienda.

Al iniciar el primer round, Conor McGregor ejecutó una patada circular voladora con la pierna izquierda, pero al momento del impacto y descenso sobre la lona apoyó de manera inadecuada su rodilla derecha.

Pese a intentar mantenerse de pie y lanzar algunos golpes adicionales, la inestabilidad en la articulación impidió que el deportista continuara el duelo pactado a cinco asaltos.

Tras confirmarse la detención médica del combate, el propio Conor McGregor se pronunció a través de sus perfiles oficiales de difusión digital para describir la situación. El atleta manifestó que no arrastraba ninguna dolencia previa durante su campamento de preparación y catalogó la lesión como un suceso imprevisto que alteró por completo su planificación de regreso.

“Mi junta de culata se ha ido. Destruida. No tenía ninguna lesión de camino a la pelea. Estuve lanzando patadas, apoyando y saltando durante todo el campamento y también en el vestidor antes del combate. Esto surgió de la nada. Estoy más que a oscuras aquí. Solo puedo describirlo como un infierno”, expresó el peleador en su comunicado oficial.

Las posturas de los comisionados y de la esquina rival

Al ser cuestionado respecto al estado físico de Conor McGregor, el presidente de la organización, Dana White, descartó que existieran señales de una dolencia previa durante el pesaje ceremonial del viernes. El directivo atribuyó el percance a la inactividad prolongada y sugirió un diagnóstico inicial que deberá ser confirmado mediante exámenes médicos especializados en las próximas horas.

“Cinco años de inactividad en este deporte es algo duro. Estamos asumiendo una rotura de ligamento cruzado anterior. Eso es lo que supuse cuando lo vi, y eso es lo que piensan los médicos también”, declaró el directivo estadounidense a los medios acreditados en la rueda de prensa posterior al evento.

Por su parte, el vencedor de la noche, Max Holloway, detalló que intentó comunicarse con el árbitro Mike Beltrán para detener las acciones de forma anticipada y evitar un castigo innecesario sobre Conor McGregor al notar la lesión. El estadounidense argumentó que el cambio en la postura de su oponente era evidente tras el apoyo defectuoso en la lona, por lo que buscó proteger la integridad física de su contrincante.

“Durante la pelea se pudo ver cómo cambiaba su lenguaje corporal. Cuando lo vi herido, dije: ‘Detén esto, está herido’. Solo espero que tenga una pronta recuperación”, puntualizó Holloway en la entrevista posterior al combate transmitida por la señal oficial de la organización.

Resultados de la cartelera principal de UFC 329

En el enfrentamiento coestelar de la noche en la categoría de peso ligero, el británico Paddy Pimblett obtuvo un triunfo rápido frente al francés Benoît Saint Denis. Pimblett resolvió las acciones a los 52 segundos del primer asalto mediante la aplicación de un estrangulamiento D’Arce.

Por su parte, la división de peso gallo registró un resultado por la vía de las tarjetas oficiales de los jueces. El estadounidense Mario Bautista logró superar por decisión unánime a Cory Sandhagen con puntuaciones de 29-28 en los tres registros del jurado.

El combate de peso mosca entre Brandon Royval y Lone’er Kavanagh se definió en los instantes de cierre del tercer asalto. Royval consiguió la victoria por la vía de la sumisión al aplicar un estrangulamiento trasero a los 3:40 minutos del último round, culminando un enfrentamiento de constante intercambio de golpes y derribos que mantuvo la atención de los aficionados asistentes.

La cartelera principal inició con una definición por la vía del nocaut técnico en el peso ligero. Terrance McKinney dominó la mayor parte de las acciones del primer asalto frente a King Green, pero un golpe de derecha directo a la mandíbula por parte de Green a falta de veinte segundos alteró el rumbo del combate, permitiéndole definir la pelea en el suelo a los 4:59 minutos del asalto de apertura.

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