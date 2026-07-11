Shakur Stevenson tiene planes para dos rivales y demostrar de qué está hecho

El debate sobre quién debe ocupar la posición de honor en las clasificaciones mundiales del boxeo profesional se mantiene activo entre los analistas de la disciplina. En este escenario, el pugilista estadounidense Shakur Stevenson ha delineado una ruta competitiva que, bajo su perspectiva, le otorgará los méritos reglamentarios y deportivos necesarios para consolidarse en la cima del escalafón de los mejores peleadores libra por libra del mundo.

A pesar de que el atleta de 29 años ya figura de forma regular en las listas más selectas de la prensa especializada, la opinión mayoritaria de la industria suele colocar en puestos de privilegio a campeones como el japonés Naoya Inoue o el ucraniano Oleksandr Usyk.

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Esta preferencia colectiva responde a que ambos deportistas han logrado unificar de manera absoluta las fajas mundiales en dos categorías de peso distintas durante sus respectivas trayectorias en el ensogado.

Para contrarrestar esta diferencia en el palmarés histórico, Shakur Stevenson asume que debe acumular victorias ante oponentes de renombre que validen su capacidad técnica en las divisiones superiores.

El peleador, quien conquistó un triunfo por la vía de la decisión unánime ante el de origen hondureño Teófimo López a inicios del año actual, busca ahora unificar criterios sobre su desempeño enfrentando a los líderes de su entorno geográfico.

La mira puesta en Haney y Davis

La definición de los oponentes idóneos para alcanzar el liderazgo absoluto en el plano internacional constituye la prioridad inmediata en la agenda de la esquina estadounidense. Durante una conversación sostenida con el espacio informativo SportsCentre de la cadena de televisión ESPN, Shakur Stevenson puntualizó los dos nombres que considera determinantes para resolver cualquier interrogante sobre su estatus en la disciplina de pago.

“Ahora mismo mi principal objetivo son Devin Haney o Gervonta ‘Tank’ Davis. Creo que ellos son los que demostrarían que soy el indicado”, manifestó Shakur Stevenson en la citada intervención con el medio de comunicación norteamericano, expresando su disposición de entablar negociaciones formales para coordinar estos enfrentamientos de alto perfil comercial.

Aunque existe un acuerdo verbal previo para programar un combate ante Devin Haney bajo un peso pactado de 144 libras, la viabilidad de este pleito a corto plazo enfrenta variaciones reglamentarias. La Organización Mundial de Boxeo ordenó recientemente una defensa mandatoria del campeonato de peso wélter en poder de Haney frente al retador obligatorio Keyshawn Davis, un proceso administrativo que ya se encuentra en fase de pláticas bilaterales por parte de la empresa promotora Top Rank.

El escenario de retorno y el vínculo con Zuffa Boxing

Por su parte, el potencial choque contra Gervonta “Tank” Davis requiere de una planificación que se acople al calendario de actividad del campeón de la Asociación Mundial de Boxeo. El pugilista de Baltimore no ha registrado presentaciones oficiales desde que obtuvo un empate por decisión de los jueces ante Lamont Roach en marzo de 2025, estimándose su regreso formal a los cuadriláteros para los primeros meses de la temporada 2027.

La firma reciente de Shakur Stevenson con la promotora Zuffa Boxing añade un elemento de análisis respecto al modelo de negociación que se empleará para redactar estos contratos de múltiples combates.

La alianza con la firma dirigida por el empresario Dana White busca asegurar la solvencia financiera de los eventos sin la necesidad de depender de los canales de distribución de las empresas promotoras tradicionales del mercado.

El desarrollo de las mesas de trabajo entre los equipos de representación determinará cuál de estos dos desafíos se consolidará en primera instancia dentro del calendario del próximo ciclo de competencias.

La asimilación de estos retos deportivos y la unificación de criterios comerciales representan las pautas que definirán el estatus de Shakur Stevenson en su búsqueda por el reconocimiento absoluto en el boxeo organizado contemporáneo.

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