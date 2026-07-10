Jermall Charlo tiene planes de retar al mexicano Jaime Munguía

El exmonarca mundial estadounidense Jermall Charlo ha manifestado de manera pública su intención de disputar la corona de la categoría que posee el mexicano Jaime Munguía, actual poseedor del título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo.

Este pronunciamiento añade tensión a las clasificaciones de las 168 libras, en un momento donde el retador norteamericano ultima los detalles físicos para su regreso definitivo a la actividad en el cuadrilátero.

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La asimilación del estilo de pelea de Munguía y el análisis de la viabilidad comercial del enfrentamiento constituyen las prioridades inmediatas para la esquina de Texas.

El análisis técnico sobre la victoria de Jaime Munguía

El peleador estadounidense detalló que ha realizado un seguimiento constante al desempeño del deportista de Tijuana durante su reciente victoria de mayo frente al “Toro” Reséndiz.

En una entrevista concedida a la revista especializada The Ring, Jermall Charlo reconoció las variantes tácticas aplicadas por el nuevo campeón del organismo de boxeo y justificó los motivos por los cuales considera que el choque representaría un duelo conveniente para su trayectoria.

“Me gustó que saliera diferente”, explicó el boxeador estadounidense al evaluar el desempeño del tijuanense sobre la lona. En su intervención con el citado medio de comunicación, el atleta de la dinastía Charlo abundó sobre la madurez del boxeador mexicano: “Munguía boxeó. Nos mostró una faceta distinta. Demostró ser un verdadero campeón. Se mantuvo en la corta distancia y recibió un par de golpes. Me gusta el boxeador. Creo que es una buena pelea para mí”.

Este desafío formal ocurre de manera previa a que se complete el retorno de Jermall Charlo a los encordados, programado para el próximo 26 de julio en Sídney, Australia. El púgil estadounidense se medirá ante el peleador local Koen Mazoudier en un pleito a diez asaltos en peso supermediano, el cual servirá como respaldo del enfrentamiento estelar que protagonizarán Errol Spence Jr. y Tim Tszyu en territorio oceánico.

Negociaciones fallidas y la preparación física

La última presentación oficial del púgil texano en el boxeo de paga se registró en mayo de 2025, cuando derrotó por la vía rápida en el sexto asalto a Thomas LaManna tras derribarlo en tres oportunidades.

Aunque la victoria proyectaba un posterior combate ante Caleb Plant para finales de ese ciclo, la derrota de este último frente a Reséndiz alteró los planes del campamento estadounidense.

Tras la jubilación deportiva de Terence Crawford posterior a su enfrentamiento con Canelo Álvarez, Reséndiz asumió la condición de monarca absoluto del organismo.

“Estuve cerca de pelear”, declaró el boxeador al referirse a las pláticas previas para disputar la faja del organismo. “Las negociaciones no me favorecieron. No estoy aquí solo para pelear por dinero. Voy a pelear por mi legado, y quiero que valga la pena. No pueden presionarme para que entre en un campamento de entrenamiento. Me gusta tener un campamento completo como el que tengo ahora”, detalló el ex campeón mundial en su intervención para la publicación especializada.

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